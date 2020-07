Dodge Durango SRT Hellcat trapela in presunte immagini ufficiali

Dodge porterà presto sul mercato il potente Dodge Durango SRT Hellcat, ossia un crossover con il cuore di una muscle car. La casa automobilistica americana terrà un grande evento di presentazione sabato 4 luglio in cui verrà annunciata la gamma 2021.

Anche la versione Hellcat del SUV dovrebbe essere svelata in quell’occasione. Le immagini che trovate in questo articolo sembrano far parte di un press media kit destinato ai giornalisti. In attesa di altre immagini, quelle trapelate nelle scorse ore dipingono un quadro abbastanza completo di come sarà il Durango SRT Hellcat.

Dodge Durango SRT Hellcat: il SUV da oltre 700 CV avvistato nuovamente in foto

Il veicolo dovrebbe portare con sé dei nuovi fari anteriori e fanali posteriori. La griglia frontale dispone di una forma diversa e più sportiva rispetto a quella montata sul modello SRT standard.

Per quanto riguarda impianto di scarico, cofano motore e strisce da corsa, sembrano rimasti uguali. Ciò non sorprende dal momento che la Grand Cherokee Trackhawk ha lo stesso design del modello SRT meno potente. L’impianto frenante rosso e i vari badge Hellcat sparsi sulla carrozzeria permetteranno al Dodge Durango SRT Hellcat di distinguersi dalle altre versioni del crossover. Anche internamente ci saranno alcune novità fra cui i sedili in pelle.

A parte queste caratteristiche, un modello Hellcat si acquista principalmente per il prestante motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri nascosto sotto il cofano. Recenti rumor hanno rivelato che il propulsore svilupperà una potenza di 808 CV proprio come la configurazione Redeye della Challenger e presto anche della Charger.

Dato che la casa automobilistica di FCA ama stabilire nuovi record, l’adozione del motore Redeye nel Durango potrebbe potenzialmente renderlo il SUV più veloce del mondo. Anche con i 717 CV, il Dodge Durango SRT Hellcat dovrebbe essere capace di scattare da 0 a 96 km/h in 3,5 secondi o meno e completare il quarto di miglio in circa 11 secondi.

Per quanto riguarda il prezzo, il SUV Hellcat dovrebbe essere più economico del Trackhawk, con prezzi di partenza di circa 80.000 euro.