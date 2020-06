Dodge: la gamma 2021 di muscle car avrà oltre 9000 CV di potenza

Dodge ama pubblicare dei teaser criptici in cui anticipa l’arrivo delle prossime novità. L’ultimo video pubblicato su YouTube fa riferimento alla gamma 2021. Anche se non c’è molto da vedere, il filmato ricrea un’onda sonora con il sound dei suoi motori Hemi V8 sovralimentati.

La combinazione di rombi dei vari propulsori permette di creare un inno nazionale unico nel suo genere e in pieno stile Dodge. Purtroppo la casa automobilistica americana ha mantenuto i dettagli nascosti ma presenterà la gamma 2021 di muscle car giovedì 2 luglio 2020 alle 18:00 (ora italiana).

Dodge: un teaser criptico anticipa l’arrivo della nuova gamma di muscle car performanti

L’unico dettaglio riportato nella clip è che la nuova line-up di vetture avrà una potenza complessiva di 8950 HP (9074 CV). Per fortuna, questo è soltanto il primo teaser in quanto altri quattro verranno pubblicati nelle prossime ore. In particolare, tre video verranno condivisi domani (uno ciascuno su Facebook, Twitter e Instagram) mentre il quarto ed ultimo teaser verrà pubblicato su tutti e tre i canali social la mattina del 2 luglio.

Dato che il marchio di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha menzionato una gamma composta da muscle car, ciò sembra escludere la presentazione del Durango Hybrid e del Durango SRT Hellcat in quanto parliamo di SUV. Tuttavia, Dodge potrebbe introdurre la nuova Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody.

Catturata in diverse foto spia all’inizio di quest’anno, la vettura si proporrà sul mercato come una versione più estrema della Charger SRT Hellcat Widebody. Come suggerisce il nome, sotto il cofano troveremo il motore V8 da 6.2 litri aggiornato preso dalla Challenger SRT Hellcat Redeye.

In quest’ultima vettura, l’otto cilindri è in grado di sviluppare una potenza di 808 CV e 957 nm di coppia massima e consente alla coupé di scattare da 0 a 96 km/h in 3,4 secondi e di raggiungere una velocità massima di 326 km/h. Infine, il modello di Dodge è capace di completare il quarto di miglio in 10,8 secondi a una velocità di 210 km/h.