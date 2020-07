Ram Rebel TRX avvistato assieme al Dodge Durango SRT Hellcat

Mancano ormai pochi giorni alla presentazione della gamma 2021 di Dodge, come anticipato da un breve video teaser pubblicato su YouTube.

TLFnow, però, ha avuto la possibilità di catturare in un filmato tre prototipi dall’aspetto accattivante. Secondo addetti ai lavori, uno dei tre veicoli nel video potrebbe essere il nuovo Dodge Durango SRT Hellcat con motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri.

Ram Rebel TRX: il nuovo pick-up emerge in un video assieme al Dodge Durango SRT Hellcat

Alcune caratteristiche confermano che si tratta del crossover (es. i fanali posteriori) ma il motore purtroppo non è stato possibile riconoscerlo. Stando alle ultime indiscrezioni emerse in rete, il debutto ufficiale dovrebbe avvenire nel corso del 2020 in quanto recentemente è stato anche protagonista di un breve teaser di Fast & Furious 9.

Oltre al performante SUV, possiamo vedere anche un prototipo dell’attesissimo Ram Rebel TRX che arriverà sul mercato per fronteggiare l’F-150 Raptor. Sappiamo già che sotto il cofano ci sarà l’Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri che dovrebbe sviluppare oltre 700 CV di potenza e 800 nm di coppia massima.

L’ultima auto del convoglio di prototipi è una Dodge Challenger 2021, molto probabilmente una Demon prendendo in considerazione il design del cofano motore. Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprire tutte le caratteristiche dei nuovi Ram Rebel TRX e Dodge Durango SRT Hellcat.