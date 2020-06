Ram Rebel TRX: confermato il debutto ufficiale per questa estate

Mentre Ford sta preparando il lancio dell’F-150 2021, sembra che Ram voglia rubare la scena con la pubblicazione del primo video teaser del nuovo Ram Rebel TRX. Anche se il filmato non mostra niente di particolare, la casa automobilistica americana ha confermato che il pick-up ad alte prestazioni verrà presentato verso la fine di quest’estate.

Ciò suggerisce che il modello potrebbe debuttare attorno a settembre. Indipendentemente da ciò, il veicolo è stato presentato in anteprima sotto forma di concept nel 2016 e fu definito come il più potente pick-up da mezza tonnellata, progettato in fabbrica, di sempre.

Ram Rebel TRX: un teaser ufficiale conferma l’arrivo del pick-up performance

Il concept nascondeva sotto il cofano un motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri con potenza di 583 CV. Tuttavia, il modello di produzione del Rebel TRX sarà ancor più potente in quanto dovrebbe usare lo stesso propulsore della Jeep Grand Cherokee Trackhawk.

In quest’ultima, l’otto cilindri sovralimentato produce 717 CV di potenza e 875 nm di coppia massima e consente al SUV di scattare da 0 a 96 km/h in 3,5 secondi e di raggiungere una velocità massima di 290 km/h.

Naturalmente, il Ram Rebel TRX sarà focalizzato maggiormente sull’off-road in quanto porterà con sé degli pneumatici più massicci, delle sospensioni appositamente calibrate e uno stile unico sia dentro che fuori.

L’abitacolo sarà dotato di sedili in pelle bicolore con logo TRX ricamato sugli schienali. In aggiunta, il pick-up avrà un cambio montato sulla plancia centrale. Attualmente, il Ford F-150 Raptor è il concorrente più vicino al TRX, anche se sotto il cofano troviamo un V6 biturbo da 3.5 litri che sviluppa 456 CV e 691 nm.