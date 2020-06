Fiat Tipo 2021 avvistata in nuove foto spia in Turchia

Fiat continua a testare su strada la Fiat Tipo 2021 in attesa del debutto ufficiale previsto presto nel mercato europeo. La ragione di questo ritardo è ovviamente legata alla diffusione del coronavirus. Nuove foto spia pubblicate in rete ci mostrano un paio di prototipi semi camuffati avvistati in Turchia, dove viene prodotta attualmente la vettura.

Nelle immagini possiamo vedere le varianti Cross, station wagon e hatchback. Come ben sapete, la casa automobilistica torinese propone l’auto in più versioni per accontentare un po’ tutti i consumatori che cercano un veicolo del genere.

Fiat Tipo 2021: avvistati in Turchia alcuni prototipi del nuovo restyling dell’auto

Ciò che cambierà nella nuova Fiat Tipo sarà principalmente la meccanica. Secondo un noto sito Internet, la vettura di FCA utilizzerà il nuovo motore Firefly che andrà a sostituire il vecchio Fire.

Oltre a questo, dovrebbe uscire dalla gamma anche l’E.torQ 1.6. Le modifiche non si fermeranno di certo alla meccanica in quanto ci aspettiamo nuovi volante, fari a LED, quadro strumenti digitale, sistema di infotainment con display da 10 pollici, nuovo logo Fiat e altri dettagli esterni.

Il nuovo restyling della Fiat Tipo riceverà anche il sistema mild-hybrid a 48V. Tuttavia, il marchio torinese propone anche un sistema a 12V che abbiamo visto su Panda, 500 e Lancia Ypsilon. Al 99% verranno implementati anche i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS). Infine, il motore Firefly dovrebbe essere proposto in versione turbo 1.0 da 95 o 120 CV e turbo 1.3 con potenza massima di 130 CV.