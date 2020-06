La nuova Fiat Tipo Station Wagon avvistata per la prima volta

Fiat continua a lavorare a pieno regime sull’aggiornamento della gamma di Fiat Tipo. Un restyling che porterà importanti innovazioni, sia in termini di design, attrezzature tecnologiche e sezione meccanica. Per la prima volta, la variante del corpo familiare, la Fiat Tipo Station Wagon, è stata avvistata in pieno giorno durante i test.

La gamma di Tipo è attualmente uno dei pilastri centrali della Fiat in Europa. Questo veicolo compatto, disponibile in tre varianti di carrozzeria, è una delle opzioni più interessanti che possiamo trovare nel segmento C quando si parla di aziende generaliste. Tuttavia, è giunto il momento per la Fiat Tipo di essere aggiornato e adattato ai nuovi tempi. Questo in un momento in cui la connettività e l’efficienza stanno guadagnando terreno a passi da gigante.

Da molto tempo, Fiat ha lavorato allo sviluppo della gamma di Tipo. Un aggiornamento a metà ciclo che consentirà all’attuale generazione del modello italiano di affrontare il resto della vita commerciale che la attende. Questo lifting arriverà per i tre modelli che compongono l’offerta attuale: 5 porte, station wagon e berlina.

Fino ad oggi, nei vari avvistamenti che abbiamo visto, abbiamo sempre visto il modello con un portellone posteriore a cinque porte. Tuttavia, le recenti foto spia ci consentono di avvicinarci al processo di sviluppo del modello di aggiornamento familiare e più pratico. Proprio così, la nuova Fiat Tipo Station Wagon è stata avvistata in pieno giorno.

Logicamente, tutti i miglioramenti introdotti a livello tecnico, progettuale e / o meccanico saranno applicati a ciascuno dei corpi. Non ci saranno distinzioni al riguardo. Una delle novità che questo aggiornamento porterà con sé sarà l’ingresso nella scena della nuova Fiat Tipo Cross, un modello “crossoverizzato” chiamato a competere con la Ford Focus Active e la Kia XCeed, tra gli altri. Le attrezzature tecnologiche saranno rafforzate grazie a un nuovo, più avanzato gruppo di strumenti e un sistema di infotainment aggiornato che consentirà l’accesso a nuovi servizi digitali online. Alla fine, ci sarà un livello più elevato di connettività.

Ti potrebbe interessare: Ferrari: un nuovo video spia mostra un prototipo della futura supercar ibrida con motore V6