Storie Alfa Romeo: ecco il video del decimo episodio dedicato a Giulia e Stelvio

La web serie Storie Alfa Romeo, realizzata dalla casa italiana per celebrare la storia del marchio che, la scorsa settimana, ha compiuto i suoi primi 110 anni, si conclude con il decimo episodio che, nella giornata di oggi, è arrivato su YouTube. L’episodio in questione è dedicato ai progetti più recenti di Alfa Romeo.

Stiamo parlando dell’Alfa Romeo Giulia e dell’Alfa Romeo Stelvio, i due modelli di segmento D derivati dalla piattaforma a trazione posteriore Giorgio. Giulia e Stelvio, sin dal loro debutto, sono diventanti dei veri e propri punti di riferimento del settore delle quattro ruote, ottenendo tantissimi premi in tutto il mondo (a cui però non è seguito un sostanziale riscontro commerciale).

La serie Storie Alfa Romeo, quindi, non poteva che chiudersi come Giulia e Stelvio e con quella che è stata la loro carriera in questi anni, partendo dai record al Nurbugring delle Quadrifoglio. Recentemente, la Giulia ha registrato un’importante novità con la presentazione delle versioni GTA e GTAm (per lo Stelvio, come noto, non ci sarà una versione GTA).

Giulia e Stelvio, salvo cambi di programma (sempre all’ordine del giorno con FCA), continueranno la loro carriera ancora per diversi anni grazie soprattutto all‘aggiornamento di metà carriera in arrivo nel corso del 2021. Con l’aggiornamento, che seguirà le innovazioni introdotte in tema di tecnologia e sicurezza dal MY 2020, dovrebbero arrivare anche le versioni ibride, non citante però nel recente aggiornamento del “Piano Italia”.

In attesa di maggiori dettagli su quello che sarà il futuro di Giulia e Stelvio, vi lasciamo di seguito il video del decimo episodio di Storie Alfa Romeo dedicato proprio ai due modelli sviluppati a partire dalla piattaforma Giorgio.