Alfa Romeo Giulia e Stelvio: aperti gli ordini delle Quadrifoglio MY 2020, arriva il nuovo 2.0 turbo benzina da 250 CV

Alfa Romeo ha annunciato l’apertura degli ordini per la nuova gamma sportiva MY 2020 con diverse novità a disposizione della clientela interessata all’acquisto di un modello in grado di offrire performance sportive, in pieno stile Alfa Romeo. Da questa settimana, sono ordinabili le nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio MY 2020, nuove evoluzioni delle due sportive da 510 CV della casa italiana che ricevono tutti gli aggiornamenti già visti su Giulia e Stelvio MY 2020.

Da notare, inoltre, il rinnovamento della gamma Veloce con il debutto di una nuova versione del 2.0 turbo benzina, ora disponibile anche nella variante da 250 CV, e di una nuova configurazione a trazione posteriore per la Giulia Veloce da 280 CV. A completare le novità annunciate oggi, inoltre, si segnala il lancio di una serie di nuove promozioni dedicate alla gamma Sprint.

Ecco tutte le novità annunciate nel corso della giornata di oggi da Alfa Romeo per la sua gamma sportiva:

Giulia e Stelvio Quadrifoglio MY 2020: i prezzi

Dopo la presentazione online, avvenuta un paio di settimane fa, le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio in versione MY 2020 sono, finalmente, ordinabili in tutte le concessionarie del marchio italiano. Le nuove evoluzioni delle sportive della casa italiana montano, sotto al cofano, il solito ed immancabile 2.9 V6 biturbo in grado di garantire una potenza massima di 510 CV ed una coppia massima a 2500 giri di 600 Nm. Il motore è abbinato al cambio automatico ad 8 rapporti.

A disposizione della clientela che sceglierà una delle nuove Quadrifoglio ci sono tutte le novità tecnologiche e di sicurezza già viste su Giulia e Stelvio MY 2020, disponibili sul mercato italiano dallo scorso mese di gennaio, oltre ad una lunga serie di nuove opzioni di personalizzazione con anche alcune livree inedite come il Rosso 6C Villa d’Este, l’Ocra GT Junior e il Verde Montreal.

Per quanto riguarda il listino prezzi, la Giulia Quadrifoglio MY 2020 parte da 90.500 Euro mentre lo Stelvio Quadrifoglio parte da 100.500 Euro. Come già vi avevamo anticipato prima della presnetazione ufficiale delle nuove Quadrifoglio, si registra un sostanziale incremento del prezzo di listino per i due modelli sportivi della gamma Alfa Romeo.

La Giulia Quadrifoglio passa da 86.100 Euro a 90.500 Euro nel passaggio dal MY 2019 al MY 2020. Per lo Stelvio, invece, il rincaro legato all’aggiornamento rispetto al MY 2019 è molto simile. Il SUV, infatti, è passato da 96.600 a 100.500 Euro.

Le novità della gamma Veloce

A sorpresa, Alfa Romeo rinnova anche la gamma Veloce di Giulia e Stelvio con il lancio del nuovo 2.0 turbo benzina da 250 CV. Il nuovo motore è ordinabile da oggi su Giulia e Stelvio Veloce MY 2020. Per la berlina, il motore è abbinato alla trazione posteriore mentre su Stelvio troviamo la trazione integrale Q4. In entrambi i casi, inoltre, il motore è abbinato al cambio automatico ad 8 rapporti.

Rispetto al più potente 2.0 turbo benzina da 280 CV, il nuovo motore da 250 CV permette di non incorrere nel pagamento annuale dell’addizionale erariale sul bollo auto, il cosiddetto “superbollo”. In questo modo, i clienti che ordineranno la Giulia Veloce o lo Stelvio Veloce nella variante da 250 CV beneficeranno di un risparmio fiscale di oltre 400 Euro all’anno. Da notare però che il prezzo di listino della variante da 250 CV è lo stesso di quello della versione da 280 CV.

A completare il rinnovamento della gamma Veloce segnaliamo il debutto della nuova Giulia Veloce con motore 2.0 turbo benzina da 280 CV abbinato alla trazione posteriore. Questa soluzione permetterà di sfruttare al meglio la sportività della berlina senza dover puntare sulla più potente e costosa Quadrifoglio.

La promozione dedicata all’allestimento Sprint

In occasione del rinnovamento della sua gamma sportiva, Alfa Romeo ha annunciato anche l’avvio di una promozione dedicata all’allestimento Sprint che propone una dotazione sportiva ad un prezzo inferiore rispetto alla gamma Veloce e, naturalmente, alla gamma Quadrifoglio.

Chi sceglierà di acquistare Giulia o Stelvio in versione Sprint potrà contare su condizioni particolarmente vantaggiose. Alfa Romeo non ha ancora diffuso tutti i dettagli relativi alla promozione dedicata ai modelli Sprint ma ha confermato che, tra le offerte in programma ci sarà la possibilità di acquistare lo Stelvio Sprint 2.2 turbo diesel da 190 CV ad un prezzo promozionale di 44 mila Euro, con uno sconto di 12 mila Euro rispetto al listino.

L’allestimento Sprint, che Alfa Romeo definisce come la soluzione più adatta a chi non vuole rinunciare alla caratterizzazione sportiva del brand ma punta ad una motorizzazione più in linea con un utilizzo urbano, propone di serie finiture dark miron, pinze freno by Brembo con trattamento nero, volante sportivo in pelle ed inserti in alluminio su plancia, tunnel centrale e pannelli porta.

A disposizione dei clienti c’è un’ampia scelta di motorizzazioni tra cui scegliere. Le versioni Sprint sono ordinabili con il 2.0 turbo benzina da 200 CV oppure con il 2.2 turbo diesel nelle varianti da 160 e 190 CV. Maggiori dettagli sulla nuova offerta dedicate a Giulia e Stelvio Sprint arriveranno nei prossimi giorni.