“Storie Alfa Romeo”: il Marchio si racconta a tutti gli appassionati

“Storie Alfa Romeo” è la nuova collana web che Alfa Romeo regala a tutti gli appassionati di auto e automobilismo. I 110 anni del Brand vengono ripercorsi attraverso una storia non convenzionale con retroscena ed episodi che parlano di automobili e si intrecciano con la cultura e la società italiana. Non mancano ovviamente i modelli più famosi e iconici, con foto d’archivio inedite e immagini delle vetture ospitate presso il Museo Storico Alfa Romeo di Arese.

“Storie Alfa Romeo” racconterà curiosità, costume, fatti correlati allo sviluppo del Marchio, e a quello storico e sociale d’Italia, attraverso i suoi modelli più famosi, accompagnati da foto d’archivio e dalle immagini delle vetture ospitate dal Museo Storico Alfa Romeo di Arese. Per iniziare si parlerà della prima vettura prodotta, la 24 HP progettata da Giuseppe Merosi nella sua casa milanese di via Cappuccio ancor prima che il 24 giugno 1910 venisse registrata a Milano la ragione sociale A.L.F.A. (Anonima Lombarda Fabbrica Automobili). E naturalmente non mancherà l’occasione per rivivere le origini del mito sportivo Alfa Romeo: dal debutto nelle corse nel 1911 alla prima vittoria nella Targa Florio, atto di nascita del leggendario Quadrifoglio.

