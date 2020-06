Alfa Romeo: 110 anni di emozioni nel nuovo video celebrativo

Continuano le celebrazioni per i 110 anni di storia del marchio Alfa Romeo. Dopo l’evento speciale tenuto nella giornata di ieri al Museo di Arese, che ha riaperto le porte al pubblico per l’occasione mostrando nuove collezioni solitamente custodite nei magazzini, arriva oggi un nuovo video ufficiale, diffuso dalla casa italiana per riassumere, in pochi secondi, tutta la storia di Alfa Romeo.

Il video in questione si chiama “Alfa Romeo | 110 anni di emozioni” e dura 1.10 minuti. Nel video viene ripercorsa tutta la storia della casa italiana, partendo dai tempi dell’A.L.F.A e sino ad arrivare alla recente Giulia GTA ed alle nuove versioni di Giulia e Stelvio Quadrifoglio, le novità presentate dal marchio in questi mesi.

Disponibile da oggi sul canale YouTube di Alfa Romeo, il video ci mostra buona parte della storia del marchio anche se, considerando la durata decisamente breve (forse sarebbe stato meglio farlo durare 110 secondi), alcuni dei modelli più iconici della storia del brand sono stati esclusi per dedicare maggiore “screen time” alle recenti produzioni del marchio.

Le celebrazioni per i 110 anni di Alfa Romeo sono state, senza dubbio, un evento apprezzato dagli Alfisti. La casa italiana ha curato con attenzione l’evento di Arese, mostrando in anteprima la Giulia GTA e mettendo in mostra nuove aree del Museo, anche con la consapevolezza che il futuro del marchio è ancora molto incerto.

In attesa di buone notizie legate a quello che potrebbe essere il futuro di Alfa Romeo e i nuovi modelli in arrivo nel corso dei prossimi anni, vi lasciamo al video ufficiale dedicato al compleanno del marchio italiano, vera e propria icona del mondo delle quattro ruote internazionale.