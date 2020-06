Museo Alfa Romeo: riapertura al pubblico il 24 giugno, c’è anche la nuova Giulia GTA

Il Museo Alfa Romeo di Arese si prepara alla riapertura delle porte al pubblico. Come annunciato in via ufficiale nel corso della giornata di oggi, infatti, la struttura museale, che celebra la storia del marchio italiano esponendo tantissimi modelli, riaprirà al pubblico il prossimo 24 giugno, in occasione del 110° anniversario del marchio Alfa Romeo.

La struttura riaprirà, naturalmente, all’insegna della massima sicurezza. Il Museo, infatti, si è attrezzato per accogliere il pubblico con una serie di misure igieniche ben precise, con l’obiettivo di mettere al centro la salute dei visitatori e dello staff. Per l’accesso alla struttura è richiesto di indossare la mascherina chirurgica (non obbligatoria solo per i bambini fino a 6 anni) e i guanti monouso. A disposizione dei visitatori ci sarà il gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani.

C’è anche la nuova Alfa Romeo Giulia GTA

La riapertura del Museo Alfa Romeo di Arese sarà anche l’occasione per scoprire le ultime novità del marchio italiano e per ammirare alcuni pezzi di storia di Alfa Romeo. Tra le vetture esposte, in occasione della riapertura, ci sarà anche la nuova Alfa Romeo Giulia GTA, l’evoluzione super-sportiva ed alleggerita della berlina della casa italiana. Dopo la presentazione online, avvenuta lo scorso mese di marzo, la Giulia GTA si mostrerà in pubblico per la prima volta permettendo a tutti gli appassionati di ammirare un progetto che ha tutte le carte in regola per scrivere nuove pagine di storia del marchio.

Visitabile la “Collezione nascosta”

Da notare, inoltre, che in occasione della riapertura al pubblico il Museo Alfa Romeo permetterà ai visitatori di accedere alla Collezione nascosta, un vero e proprio tesoro comprendente 150 auto, motori, modelli e tanto altro ancora che viene custodito, normalmente, al di fuori del percorso museale. La Collezione, infatti, si trova nei due piani dell’ex Centro Direzione di Arese che apre le porte al pubblico per la prima volta. Per le visite alla Collezione sarà necessaria la prenotazione all’indirizzo e-mail collezione@museoalfaromeo.com. La Collezione sarà accessibile solo tramite visita guidata.

In occasione della riapertura del 24 giugno e per il successivo week end, gli Alfisti potranno partecipare a parate sul tracciato interno. Al fine di evitare assembramenti, la direzione del museo richiede di confermare la partecipazione via e-mail (info@museoalfaromeo.com). Nel fine settimana, inoltre, sono in programma diversi eventi con conferenze incluse nel prezzo del biglietto di ingresso al Museo Alfa Romeo.

Museo Alfa Romeo: informazioni, biglietti e orari d’apertura

Per tutti i dettagli e per qualsiasi informazione aggiuntiva in merito alla riapertura della struttura e la possibilità di una visita guidata consigliamo di visitare il sito ufficiale www.museoalfaromeo.com. Da segnalare che, temporaneamente, il Museo Alfa Romeo cambierà i giorni d’apertura, restando aperto da mercoledì 24 a domenica 28 giugno, dalle 10 alle 18. Successivamente, la struttura sarà accessibile il sabato e la domenica, sempre dalle 10 alle 18.

Il biglietto intero per l’accesso al Museo Alfa Romeo ha un costo di 12 Euro e può essere acquistato direttamente online, tramite il sito ufficiale. Per tutti gli altri dettagli su agevolazioni e biglietti per gruppi è possibile consultare il sito. Segnaliamo, inoltre, la possibilità di scaricare l’app ufficiale del Museo Alfa Romeo.