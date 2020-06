Nuovo Fiat Strada: iniziate le consegne alla rete di concessionarie in Brasile

Fiat ha già iniziato a consegnare il nuovo Fiat Strada alla sua rete di concessionari presenti in Brasile. Al momento, la casa automobilistica torinese non ha ancora rivelato i prezzi ma ha affermato che sarà disponibile sia in versione a singola cabina che doppia e con un buon livello di allestimenti.

L’elenco degli equipaggiamenti di serie include il controllo elettronico della stabilità e l’assistente alla partenza in salita. La presentazione ufficiale alla stampa avverrà tra una settimana e durante tale occasione Fiat annuncerà i prezzi delle versioni e gli optional.

Fiat Strada 2021: in alcuni showroom brasiliani è possibile già ammirare il nuovo pick-up

Herlander Zola, direttore delle operazioni commerciali di Fiat Brasile, ha dichiarato: “È già possibile vederlo da vicino in alcuni concessionari che hanno ricevuto il pick-up“. I tre allestimenti disponibili del Fiat Strada 2021 portano gli stessi nomi usati anche per il Toro: Endurance, Freedom e Volcano.

“L’intenzione è quella di offrire, in un primo momento, delle versioni più complete con cabina doppia ed Endurance a cabina singola“, ha affermato il dirigente. Vi ricordiamo che il pick-up compatto viene prodotto presso lo stabilimento di Betim (MG) e inoltre la precedente generazione resterà ancora per un po’ sul mercato ma solo in versione Working con cabina singola.

La nuova generazione del veicolo porta con sé un design più grande e robusto e con i motori Fire 8V da 1.4 litri con potenza massima di 88 CV. Assieme a questo propulsore, il marchio di FCA propone anche una variante con il nuovo Firefly 8V da 1.3 litri che riesce a sviluppare fino a 109 CV.

Rispetto alla prima generazione, il nuovo Fiat Strada dispone di fari più grandi che prendono forte ispirazione da quelli della Mobi. La griglia anteriore più grande ospita il logo Fiat scritto in lettere maiuscole al posto di quello tradizionale.

Il design del corpo si completa con dei parafanghi sporgenti, una linea di cintura alta e dei paraurti con linee più espressive. La parte posteriore del pick-up è stata presa in prestito dal Toro poiché troviamo dei fari a LED con un design molto simile al modello più grande, con tanto di gradino per rendere più facile l’accesso al cassone.