Il presidente di FCA Latam pubblica un inedito video della nuova Fiat Strada

La data del lancio del veicolo più importante e atteso di Fiat Chrysler (FCA) in Brasile si avvicina quest’anno. Ci riferiamo alla nuova generazione di Fiat Strada. Il prossimo 26 giugno, attraverso un live su Internet, l’intero team coinvolto nel progetto farà una presentazione dettagliata, con versioni e prezzi del pickup compatto. Tramite Linkedin, il presidente di FCA Latam, Antonio Filosa, ha pubblicato un video inedito sul nuovo pick up di Fiat. Filosa rivela che lo sviluppo della nuova Fiat Strada ha coinvolto migliaia di professionisti, provenienti da diverse aree.

Antonio Filosa pubblica su Linkedin un video inedito della nuova Fiat Strada

Secondo il dirigente, il lancio della nuova Fiat Strada è uno dei momenti più importanti degli ultimi anni per la Fiat. “Leader assoluto tra i pickup in Brasile, per quasi due decenni, Strada ha una lunga storia di innovazioni e di paradigmi nel settore”, afferma Antonio Filosa. “Dietro il prodotto vincente, c’è l’ispirazione e il lavoro di innumerevoli colleghi dei nostri partner e di FCA, che ci stanno aiutando a scrivere un nuovo capitolo della nostra storia che porterà molte novità”, ha aggiunto.

