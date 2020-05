Fiat Strada 2021 debutterà in Brasile il 26 giugno

Fiat ha confermato nelle scorse ore che il Fiat Strada 2021 debutterà ufficialmente in Brasile il 26 giugno. Il pick-up compatto raggiungerà finalmente la sua seconda generazione dopo ben 22 anni della prima e sicuramente rinnoverà la sua leadership nel segmento dei veicoli commerciali leggeri nel mercato brasiliano.

Il nuovo Strada arriva con un design più grande e robusto e con i motori Fire 8V da 1.4 litri con potenza massima di 88 CV. Assieme a questo propulsore, la casa automobilistica torinese propone anche una variante con il nuovo Firefly 8V da 1.3 litri il quale sviluppa fino a 109 CV ed è abbinato a un cambio manuale a 5 velocità.

Fiat Strada 2021: il nuovo pick-up arriverà ufficialmente in Brasile il mese prossimo

Con la trazione anteriore, il nuovo Fiat Strada sarà acquistabile sia in versione con cabina singola che doppia. La prima variante sarà focalizzata più sul lavoro e sicuramente si metterà a disposizione dei numerosi proprietari di flotte presenti in Brasile.

Rispetto alla prima generazione, quella nuova propone un design più espressivo caratterizzato da grandi fari che prendono forte ispirazione dalla Mobi. La griglia anteriore più grande ospita il logo Fiat scritto in lettere maiuscole al posto di quello tradizionale. Il paraurti con linee espressive, i parafanghi sporgenti e la linea di cintura alta completeranno il corpo del nuovo pick-up.

La parte posteriore è stata presa in prestito dal Toro poiché troviamo dei fari a LED con un design molto simile al pick-up più grande, con tanto di gradino per rendere più facile accedere al cassone.

Visto che il Fiat Strada 2021 arriverà presto in Brasile, Fiat avrà soltanto il Doblò come veicolo più vecchio ancora in produzione. Tuttavia, la casa automobilistica italiana ha precisato che la generazione precedente dello Strada continuerà ad essere venduta come opzione più economica e solo in versione a singola cabina.