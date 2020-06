Lancia Delta HF Integrale Evoluzione 2 da 500 CV sfreccia in pista! | Video

Il 1991 è stato l’anno della nascita della prestante Delta HF Integrale Evoluzione, conosciuta anche come Delta Evoluzione o semplicemente Evo. La vettura venne prodotta dal 1991 al 1993 nelle versioni 16V e 8V per il mercato svizzero e dal 1993 al 1994 nella versione 16V con il nome di Lancia Delta HF Integrale Evoluzione 2 (o Evo 2).

A livello estetico, la vettura porta con sé delle carreggiate più larghe, delle bombature laterali e sul cofano motore più grandi, un impianto frenante e delle sospensioni migliorate, una scatola dello sterzo più robusta, dei fari con un design più accattivante e molto altro ancora. Sul lunotto posteriore, la vettura propone uno spoiler regolabile in tre diverse angolature.

Lancia Delta HF Integrale Evoluzione 2: un esemplare da circa 500 CV ci mostra tutta la sua potenza

Sotto il cofano della Delta HF Integrale Evoluzione 2 trova posto un motore a quattro cilindri turbo da 2 litri capace di sviluppare una potenza di 210 CV e 210 nm di coppia massima. Parliamo di 5 CV e 10 nm in più rispetto alla Evoluzione. La versione 16V propone di serie anche ABS e climatizzatore.

Nel corso degli anni, l’auto è stata prodotta in diverse versioni limitate e alcuni esemplari davvero esclusivi come quella Cabrio per l’avvocato Agnelli. La Delta Evoluzione 2 vantava delle prestazioni di rilievo. Parliamo di uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi e una velocità massima di 220 km/h.

In fondo all’articolo trovate un video molto interessante pubblicato su YouTube da MattyB727 che ci mostra in azione una Lancia Delta HF Integrale Evoluzione 2, modificata da Sartori Racing, mentre effettuava alcuni giri sul Circuito di Castelletto di Branduzzo. Anziché sviluppare 210 CV, il quattro cilindri turbo da 2 litri produce all’incirca 500 CV.

Non vi resta che premere sul pulsante Play dell’anteprima sottostante per scoprire nel dettaglio le prestazioni di questo particolare esemplare della vettura.