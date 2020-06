Jeep Grand Compass: il nuovo SUV a tre file ipotizzato in render

Jeep propone attualmente due veicoli dedicati alle famiglie. Stiamo parlando di Cherokee e Grand Cherokee. Sappiamo però che presto la casa automobilistica statunitense potrebbe portare sul mercato anche la Jeep Grand Compass.

Questa dovrebbe arrivare come un veicolo a sette posti basato sul modello attuale e, da quello che sappiamo, lo sviluppo si sta svolgendo principalmente in Brasile. Tuttavia, anche altri mercati emergenti potrebbero ottenere la Grand Compass come ad esempio l’India.

Jeep Grand Compass: il designer Kleber Silva realizza un progetto digitale dedicato al nuovo SUV

Secondo quanto riportato dai media brasiliani, la Jeep Grand Compass è conosciuta internamente con il nome in codice Jeep 598 e inoltre viene anche soprannominata Low D 3-row per via della parte del mercato che occuperà.

Le differenze rispetto alla Compass attuale le troveremo principalmente dal montante centrale in poi. Infatti, il SUV avrà un vetro posteriore più grande per accogliere la file aggiuntiva di sedili. In totale, dovrebbero esserci circa 12 cm in più rispetto a prima.

In attesa di maggiori informazioni, il famoso designer brasiliano Kleber Silva ha pubblicato su Behance un paio di progetti digitali in cui ci mostra come potrebbe essere il design finale della Jeep Grand Compass e del nuovo restyling della Jeep Compass.

Entrambi i modelli dispongono di fanali leggermente più stretti, in linea con l’ammiraglia Grand Cherokee e potenzialmente con il nuovo Grand Wagoneer (che sarà anche un veicolo con tre file di sedili).

Jeep Compass 2021 by Kleber Silva