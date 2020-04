Jeep Grand Compass: ecco le ultime novità trapelate sul futuro modello

I dettagli su una versione a 7 posti della Jeep Compass sono trapelati online e, secondo il sito web brasiliano, Auto Exporte, il modello si chiamerà Jeep Grand Compass. Il sito web afferma che il modello sarà introdotto in Brasile nel 2021, insieme al restyling di Compass e presenterà lo stesso design e lo stesso stile, anche se con un footprint più lungo. È interessante notare che è stato proprio di recente che Partha Datta, Presidente e Amministratore Delegato, FCA India, ha confermato che la società introdurrà un modello a 3 file di sedili e 7 posti in India, posizionato sopra l’attuale SUV Compass a 5 posti.

Dunque è probabile che il modello sarà proposto anche in altri continenti. Visivamente, la Jeep Grand Compass si baserà sulla Compass rinnovata, con un gran numero di aggiornamenti di design come: griglia e proiettori rivisti, nuovi cerchi in lega, fanali posteriori rinnovati e altro ancora. Il SUV a 7 posti probabilmente avrà anche un nuovo montante D con una sezione posteriore di nuova concezione. La cabina, ovviamente, avrà un layout a 3 file con un nuovo interno, rivestimenti in pelle e un sistema di infotainment aggiornato.

Un tetto apribile panoramico potrebbe anche essere una delle opzioni che arriveranno per chi deciderà di scegliere questo modello. La nuova Jeep Grand Compass a 7 posti probabilmente arriverà con lo stesso motore diesel da 2,0 litri che alimenta la normale Compass con opzioni di trasmissione sia manuali che automatiche e, possibilmente, una variante 4×4 opzionale.

