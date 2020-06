Nuova Jeep Grand Cherokee inizia a mostrare le sue forme | Foto spia

Sappiamo che Jeep sta lavorando sulla nuova generazione della Jeep Grand Cherokee. Il prototipo che vi proponiamo in questo articolo è stato immortalato in diverse foto spia condivise nelle scorse ore da un noto sito statunitense.

Diversi prototipi del nuovo SUV a tre file della casa automobilistica statunitense sono stati avvistati più volte nell’ultimo anno ma hanno indossato perlopiù una spessa tuta mimetica nera. Questa ha nascosto la maggior parte delle forme del veicolo e ha reso difficile distinguere il modello dal Wagoneer, un altro SUV di Jeep atteso nei prossimi mesi.

Nuova Jeep Grand Cherokee: il camuffamento inizia a snellirsi su questo ultimo prototipo

Il mulo di prova immortalato in queste foto spia dispone ancora di camuffamento ma soltanto sulle fiancate laterali e e sulla parte posteriore mentre ci sono alcune zone in cui possiamo vedere un nastro mimetico più aderente che ci consente di scoprire le forme.

Alcuni cambiamenti più importanti presenti su questo prototipo della Jeep Grand Cherokee di nuova generazione si notano nei nuovi specchietti retrovisori esterni più eleganti e nelle barre del tetto che dovremmo trovare anche sul modello di produzione.

Possiamo anche vedere la nuova griglia e i fari anteriori ora che lo strato extra di camuffamento è stato rimosso. Per il resto, non è cambiato molto. I pannelli laterali e le portiere sembrano essere ancora delle parti temporanee o di produzione accuratamente mascherate.

Ci sono due zone che ci permette di distinguere la Grand Cherokee dal più grande Wagoneer prendendo in considerazione questi primi prototipi. La prima riguarda i cerchi a sei razze visti sui primi veicoli di prova del Wagoneer mentre il secondo è la lunghezza del corpo in più dietro la portiera posteriore.

Al momento non siamo sicuri di cosa aspettarci sotto il cofano del nuovo SUV. Recentemente è emerso un brevetto di un motore a sei cilindri in linea che dovrebbe sostituire il Pentastar V6 da 3.6 litri. Per il più grande Wagoneer, molto probabilmente Jeep proporrà il propulsore V8 mentre sulla nuova Jeep Grand Cherokee potrebbe essere disponibile solo nella variante progettata da SRT.

Per quanto riguarda il debutto ufficiale, il coronavirus potrebbe aver impattato sulla produzione e sulla presentazione del SUV, quindi dovremo attendere le prossime settimane per vedere se emergeranno ulteriori dettagli al riguardo.