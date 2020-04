Jeep Grand Compass a 7 posti arriverà nel 2021

Jeep Compass a 7 posti è stata rilevata per la prima volta in assoluto a dicembre 2019, mentre il suo lancio probabilmente avverrà all’inizio del prossimo anno come alternativa più spaziosa alla versione normale. Il nuovo modello è nelle sue fasi iniziali di test. Il fratello a 7 posti della Jeep Compass è internamente chiamato Low-D e condividerà molto con la versione normale del celebre modello. Il modello sarà più lungo della versione normale. Generalmente, nelle conversioni da 5 posti a 7 posti, è lo sbalzo posteriore che vede un incremento mentre l’interasse rimane identico.

In questo caso, tuttavia, anche l’interasse vedrà un incremento. Si sostiene inoltre che il modello Jeep Grand Compass presenterà sospensioni e sistemi di sterzo diversi. Anche la piattaforma sarà opportunamente modificata per adattarsi a un interasse più grande. La Jeep Compass normale misura 4,41 metri di lunghezza complessiva e ha un passo di 2,63 metri. Il modello imminente, tuttavia, sarà leggermente più lungo a causa delle dimensioni allungate. L’interasse sarà probabilmente aumentato a 2,80 metri, il che porterà alla creazione di spazio sufficiente per ospitare la terza fila.

Ad alimentare il nuovo modello potrebbe esserci un nuovissimo motore a benzina a quattro cilindri turbocompresso MultiAir da 1,3 litri con apertura della valvola controllata elettronicamente per una combustione ottimale. Il motore produrrà una potenza massima di 180 CV e sarà disponibile con due opzioni di trasmissione: manuale a sei marce e una trasmissione automatica ZF a nove velocità.

