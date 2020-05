Dodge Durango SRT sfida una Challenger R/T in una drag race | Video

Entro la fine dell’anno, Dodge prevede di annunciare il nuovo restyling del Dodge Durango. Questo porterà con sé diverse novità fra cui la variante SRT Hellcat che si posiziona al vertice con sotto il cofano il motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri. Tale propulsore in questo momento si trova sotto il cofano delle Dodge Charger e Challanger SRT Hellcat e della Jeep Grand Cherokee Trackhawk.

Al momento, purtroppo, la potenza sviluppata dal SUV Hellcat resta ancora un mistero ma dovrebbe essere la medesima delle altre vetture equipaggiate con questo powertrain, quindi 717 CV. In attesa di maggiori informazioni, l’attuale variante top di gamma del Durango è la SRT che tra l’altro continuerà ad esistere anche nel model year 2021.

Dodge Durango SRT: il SUV top di gamma affronta una Mustang GT e una Challenger R/T

In fondo all’articolo trovate una drag race molto interessante pubblicata su YouTube dal canale Wheels che vede protagonista un esemplare bianco del Dodge Durango SRT. In particolare, il SUV si scontra prima con una Ford Mustang GT e poi con una Dodge Challenger R/T.

Sotto il grande cofano del Durango SRT è presente l’Hemi V8 da 6.4 litri il quale sviluppa una potenza di 475 CV e 637 nm di coppia massima. Il veicolo è in grado di completare il quarto di miglio (400 metri) in 12,9 secondi mentre lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 4,5 secondi.

Il Dodge Durango SRT, infine, è dotato di un sistema di trazione integrale con smorzamento adattivo capace di chiudere e aprire le valvole degli ammortizzatori delle sospensioni per assicurare una maggiore resa.