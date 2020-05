Dodge Challenger: ecco una versione SUV muscolosa

La particolare Dodge Challenger che vi proponiamo in questo articolo non è un progetto reale ma un render, una delle tendenze che ha preso il sopravvento ultimamente nel settore automobilistico.

Alcuni di questi progetti si basano sui modelli futuri che recentemente sono stati immortalati in foto spia oppure che derivano da informazioni già trapelate in rete mentre altri immaginano dei potenziali nuovi modelli facendo affidamento soltanto sulle indiscrezioni.

Dodge Challenger: Car News Network ipotizza una versione SUV della muscle car

La versione SUV della Dodge Challenger realizzata da Car News Network si basa ovviamente sulle indiscrezioni poiché è alquanto improbabile che la casa automobilistica americana porti sul mercato una variante del genere visto che il segmento degli Sport Utility Vehicle è occupato dal Durango, che tra l’altro otterrà la versione Hellcat con il prossimo restyling.

Car News Network ha realizzato questo progetto digitale immaginando Dodge che trasforma la Challenger in un SUV. L’attuale versione top di gamma del Durango è la SRT che nasconde sotto il cofano il potente Hemi V8 da 6.4 litri.

Tuttavia, il Durango SRT Hellcat è destinato ad ottenere il più potente Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri che troviamo sotto il cofano delle Dodge Challenger e Charger SRT Hellcat e della Jeep Grand Cherokee Trackhawk.

Dato che il Dodge Durango è più grande della Grand Cherokee, poiché propone un passo più lungo e una terza fila di sedili, questa variante non ruberà assolutamente vendite al Trackhawk. Come riportato in un recente articolo, gli ingegneri della casa automobilistica americana hanno persino lavorato al progetto durante il lockdown restando a casa nei loro garage.