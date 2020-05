Ram Rebel TRX 2021: ecco un primo sguardo alla griglia frontale

Nelle ultime settimane ci sono state diverse indiscrezioni sull’arrivo del nuovo Ram Rebel TRX con motore Hellcat. Qualche giorno fa abbiamo pubblicato un paio di articoli riguardanti un nuovo prototipo avvistato su strada e alcune parti del pick-up come ad esempio il cambio montato sulla console.

Grazie a delle nuove immagini trapelate su Internet, possiamo confermarvi che il design della griglia visto sui recenti prototipi è soltanto uno stratagemma usato da Ram per nascondere il vero volto del suo prossimo veicolo.

Ram Rebel TRX: la versione di produzione avrà una griglia diversa da quella vista sui prototipi

Quella che vedete in foto è una nuova versione dell’attuale griglia Rebel che incorpora i proiettori a LED Adaptive Front-lighting System (AFS) visti sul Ram 1500 Limited Black 2020. Rispetto alla griglia Rebel, quella per il TRX sembra proporre una superficie più aperta per aiutare a migliorare il raffreddamento del potente Hemi V8 sovralimentato che troveremo sotto il cofano.

Purtroppo il badge non è stato ancora scoperto ma riteniamo che possa avere un design molto simile a quello mostrato sul recente concept Ram 1500 Rebel OTG che è apparso durante il SEMA Show dello scorso autunno.

Sempre dalle immagini notiamo che il Ram Rebel TRX avrà un cofano motore con alcune caratteristiche simili a quelle viste sul concept come ad esempio la scritta 6.2-liter Supercharged. Tuttavia, la versione di produzione del pick-up TRX porterà con sé un cofano dotato di un nuovissimo design che incorporerà tre luci a LED. In aggiunta, sempre il nuovo cofano proporrà un’enorme presa d’aria in modo da consentire all’otto cilindri di disperdere facilmente il calore prodotto.

Per quanto riguarda la presentazione ufficiale, il Ram Rebel TRX 2021 dovrebbe essere presentato al pubblico entro i prossimi due mesi mentre la produzione partirebbe ad ottobre presso lo stabilimento di Sterling Heights.