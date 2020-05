Ram Rebel TRX: un nuovo video spia ci mostra la griglia frontale

Negli ultimi quattro anni abbiamo sentito molto parlare del Ram Rebel TRX che si proporrà sul mercato come la versione Hellcat del Ram 1500. Tutto è iniziato nel 2016 con la presentazione del concept.

Recentemente sono stati immortalati in varie foto spia alcuni prototipi camuffati del pick-up off-road. Nelle scorse ore, il noto canale YouTube TFLnow ha condiviso un video in cui mostra un prototipo con addosso lo stesso camuffamento dell’ultimo esemplare visto in foto.

Ram Rebel TRX: proseguono gli avvistamenti del nuovo pick-up con Hemi V8

Dato che l’intera carrozzeria è ricoperta da un nastro mimetico, è difficile identificare le caratteristiche che si nascondono al di sotto. Tuttavia, ad un certo punto del filmato è possibile vedere una parte della griglia frontale a croce, nonostante il rivestimento mimetico presente ad oscurare il tutto.

Questa caratteristica va in netto contrasto con le barre orizzontali presenti sul Ram 1500. Bisogna considerare, però, che potrebbe trattarsi anche di un inganno in quanto Ram è sicuramente intelligente nel mascherare i suoi prototipi magari con un finto rivestimento.

Un dettaglio che non si può nascondere è il sound proveniente dall’impianto di scarico che può essere ascoltato verso la fine della clip. È possibile facilmente sentire il rombo di un V8 sotto il cofano ma non quello del compressore volumetrico. Questo però non significa che non abbiamo di fronte un Ram Rebel TRX in quanto non è facile sentire il suono del compressore sopra a un otto cilindri così lamentoso.

Possiamo anche immaginare una versione del pick-up off-road con “soli” 485 CV, magari provenienti dal propulsore Hemi V8 da 6.4 litri della Challenger Scat Pack. Indubbiamente, il Ram Rebel TRX 2021 avrà sotto il cofano il V8 Hellcat ma resta da vedere se la casa automobilistica americana proporrà altre versioni.