Dodge Challenger: un progetto ipotizza la versione SUV

Siamo abituati a vedere diverse vetture di Dodge, soprattutto delle Charger e Challenger, personalizzate dagli amanti dell’aftermarket. Tuttavia, in questo articolo vi proponiamo soltanto un render che ci mostra una versione SUV della Dodge Challenger.

Il profilo Instagram Tuningcarps è l’autore di questo progetto digitale molto interessante. Molti di voi avranno sicuramente notato subito che alla base di questo render c’è la Jeep Grand Cherokee Trackhawk con il suo potente motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri capace di sviluppare una potenza di 717 CV.

Dodge Challenger: un artista del render pensa a una versione SUV della muscle car

La casa automobilistica statunitense, però, non ha bisogno di trasformare la Dodge Challenger in un SUV oppure introdurre sul mercato una variante del genere in quanto, come dimostrato da recenti foto spia, presto debutterà ufficialmente il Durango SRT Hellcat. Il veicolo avrà la stessa configurazione meccanica della Grand Cherokee Trackhawk e della Challenger SRT Hellcat, anche se comunque potrebbero essere implementate delle modifiche.

Il SUV a tre file di sedili dovrebbe essere presentato ad ottobre e andrà a sostituire l’attuale top di gamma del crossover, ossia il Durango SRT. Questo è equipaggiato dall’Hemi V8 da 6.4 litri ad aspirazione naturale che sviluppa 481 CV di potenza.

Inoltre, sembra che gli ingegneri del marchio di FCA abbiano continuato a lavorare al progetto anche durante il lockdown causato dal coronavirus, sfruttando i loro garage e le loro case.