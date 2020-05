Jeep Gladiator Mojave: online il configuratore ufficiale

Jeep ha aggiornato il suo sito Internet introducendo il configuratore e i prezzi del Jeep Gladiator Mojave. Abbiamo di fronte il primo veicolo della casa automobilistica americana a portare il badge Desert Rated recentemente creato.

Inizialmente, il Gladiator Mojave condivideva il prezzo di partenza con la versione Rubicon ma adesso il configuratore consente di creare il Mojave preferito. Innanzitutto, la nuova versione del famoso pick-up ha un prezzo di listino di 43.875 dollari (40.255 euro).

Jeep Gladiator Mojave: la casa americana lancia il configuratore online per creare il modello preferito

Sotto il cofano troviamo il motore Pentastar V6 da 3.6 litri abbinato alla tecnologia Stop/Start (ESS), abbinato a un cambio manuale a 6 marce. Aggiungendo 2000 dollari, però, è possibile optare per la trasmissione automatica 850RE a 8 rapporti. Jeep mette a disposizione una serie di pacchetti per il suo nuovo Gladiator Mojave come ad esempio il Trail-Tow, i gruppi ottici premium a LED, il cruise contro adattivo, un pacchetto dedicato ai fumatori e tanto altro ancora.

Per quanto riguarda i cerchi e gli pneumatici, è possibile optare per un set in alluminio nero lucido da 17″ di serie oppure per quello in nero lucido da 17″ mentre sono disponibili come standard gli pneumatici off-road LT285/70R17C da 33″ oppure quelli da fango.

Esternamente il pick-up propone una serie di funzionalità come ad esempio l’accesso senza chiave, una copertura avvolgibile e un hard top in tinta unita composto da tre parti. Internamente, il Jeep Gladiator Mojave propone sedili in tessuto con rinforzi offerti come standard oppure dei sedili avvolgenti rivestiti in pelle, il sistema di infotainment Uconnect 4 con display touch da 7 pollici proposto come standard, impianto audio premium Alpine, sistema di avvio remoto, cinghia di fissaggio per parabrezza Mopar e cosi via.

I colori disponibili sono i seguenti: Black, Sting-Gray, Firecracker Red, Gator, Gobi, Bright White, Granite Crystal Metallic, Billet Silver Metallic e Hydro Blue.