Jeep Gladiator: Mark Allen parla del nuovo pick-up

Mark Allen, capo design di Jeep, ha rilasciato un’intervista molto interessante con la rivista australiana Cars Guide in cui ha parlato anche del Jeep Gladiator. Innanzitutto, il dirigente ha dichiarato che progettare il pick-up è stato un processo complicato. Egli sostiene che dalla metà alla parte anteriore è stato ripreso il design della Wrangler Unlimited ma c’è voluto molto tempo per valutare le proporzioni.

Allen ha proseguito dicendo che il Gladiator sembra piuttosto strano quando lo si guarda dal suo profilo laterale e inizialmente pensava che installare una capote sul pick-up sarebbe stata un’idea stupida. Adesso, però, Mark Allen afferma che il tetto pieghevole in tessuto è la sua caratteristica preferita dell’intero veicolo.

Jeep Gladiator: il capo design del marchio parla del nuovo pick-up

Il capo design di Jeep, inoltre, ha ammesso che il Jeep Gladiator non è carino ma è piuttosto bello. Per quanto riguarda le prospettive di un pick-up più compatto, Allen ha dichiarato a Cars Guide che, anche se gli piacciono i pick-up più piccoli, un modello da posizionare al di sotto del Gladiator non arriverà subito.

Ciò ha senso considerando i veicoli attesi nelle prossime settimane come ad esempio la Grand Cherokee di nuova generazione e il ritorno di Wagoneer e Grand Wagoneer. Senza dimenticare che c’è anche una Grand Cherokee a tre file di sedili in arrivo, quindi praticamente la casa automobilistica americana ha un’agenda abbastanza piena per concentrarsi sullo sviluppo di un pick-up compatto da posizionare al di sotto del Jeep Gladiator.

Oltre a lanciare tutti questi nuovi prodotti, il brand di FCA ha espresso il suo impegno nel portare modelli ibridi ed elettrici con l’obiettivo di diventare il marchio di SUV più green al mondo e il brand di SUV più sostenibile.