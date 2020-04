Nuova Jeep Grand Wagoneer: emergono nuove foto spia

La nuova Jeep Grand Wagoneer è stata immortalata in versione prototipo fortemente mimetizzato nelle scorse ore. Quando alla fine sarà in vendita, agirà come un rivale premium per vetture del calibro di Range Rover, BMW X5 e Porsche Cayenne. Tuttavia, Jeep rimane incerta se il SUV sarà venduto nei principali mercati europei. A giudicare dalle ultime foto spia, Jeep Grand Wagoneer trarrà ispirazione dall’attuale veicolo più grande della Jeep, il Grand Cherokee. Condividerà lo stesso frontale bluff, con un paio di sottili proiettori a LED e la griglia del radiatore a stecche del marchio di fabbrica. Nella parte posteriore, presenterà le luci posteriori del Grand Cherokee e il design del portellone.

Anche il design della cabina della Jeep Grand Wagoneer dovrebbe anche essere simile a quello della Jeep Grand Cherokee anche se, data la sua posizione come modello di punta del marchio, l’abitacolo sarà ancora più lussuoso e verrà fornito con tanti gadget e tecnologie. L’attrezzatura standard dovrebbe includere uno schermo di infotainment da 8,4 pollici, un quadro strumenti digitale, un sistema audio Harman Kardon e un rivestimento in pelle. Maggiori dettagli su questo atteso modello sono destinati ad arrivare già nel corso dei prossimi mesi visto che lo sviluppo del veicolo sembra essere a buon punto.

