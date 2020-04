Jeep Grand Cherokee e Grand Wagoneer 2021: la produzione subirà un ritardo

In molti sono in attesa dell’arrivo della nuova Jeep Grand Cherokee e del nuovo Grand Wagoneer model year 2021 ma sembra che dovremo attendere ancora un po’. Secondo Automotive News, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) avrebbe detto ieri ai suoi fornitori di aver ritardato la produzione di entrambi i SUV di tre mesi a causa della diffusione del coronavirus.

Per ora, la produzione di Grand Cherokee e Grand Wagoneer 2021 è stata posticipata di tre mesi ma comunque il gruppo automobilistico italo-americano stima l’arrivo sul mercato entro la fine del prossimo anno. Anche se dobbiamo attendere la presentazione ufficiale per scoprire tutte le caratteristiche, conosciamo già alcuni dettagli sia della nuova Jeep Grand Cherokee che del nuovo Grand Wagoneer.

Jeep Grand Cherokee e Grand Wagoneer 2021: il coronavirus fa slittare l’inizio della produzione dei due SUV

Come riportato in un recente articolo, il model year 2021 della Grand Cherokee dovrebbe nascere sulla piattaforma Giorgio utilizzata da Alfa Romeo per costruire Giulia e Stelvio. Inoltre, sappiamo che il SUV avrà un abitacolo un po’ più grande rispetto al modello attuale in quanto l’interasse sarà leggermente allungato. Ciò significa che il veicolo otterrà una versione con tre file di sedili.

Sotto il cofano della Jeep Grand Cherokee 2021 dovremmo trovare un motore turbo a quattro cilindri da 2 litri con tecnologia ibrida offerto di serie mentre il Pentastar V6 da 3.6 litri con tecnologia mild-hybrid eTorque sarebbe disponibile come optional. Più tardi, la casa automobilistica americana dovrebbe lanciare anche una variante ibrida plug-in e una con motore EcoDiesel V6 da 3 litri che oggi troviamo sotto il cofano di Jeep Wrangler e Ram 1500.

Per quanto riguarda il Jeep Grand Wagoneer 2021, questo si proporrà sul mercato come un SUV full-size assieme al fratello minore Wagoneer e andrà a scontrarsi direttamente con veicoli come Ford Expedition, Chevy Tahoe, GMC Yukon e Cadillac Escalade.

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate in rete, i due veicoli potrebbero condividere la piattaforma con il Ram 1500. Infine, il Grand Wagoneer dovrebbe essere il modello con l’interasse più lungo in modo da fornire uno spazio interno maggiore rispetto al Wagoneer.