Fiat 500: l’evento di presentazione del 4 luglio potrebbe svolgersi nonostante l’emergenza

La Nuova Fiat 500 è stata svelata in via ufficiale, con un video diffuso online, appena due mesi fa anche se, considerando tutto quello che è successo nelle ultime settimane, sembra essere passato molto più tempo. Nel frattempo, da inizio aprile, Fiat ha ripreso i collaudi della sua nuova city car elettrica che sarà prodotta nello stabilimento di Mirafiori, nuovo punto di riferimento per il futuro elettrico di FCA che realizzerà nel sito piemontese anche la nuova generazione di Maserati GranTurismo, la prima elettrica del Tridente.

Secondo le ultime indiscrezioni, non ancora confermate da FCA, la pandemia non influenzerà più di tanto le tempistiche di lancio della nuova Fiat 500. L’azienda, infatti, punta ancora a realizzare un evento di lancio ufficiale il prossimo 4 luglio, in occasione del compleanno della 500. Chiaramente, considerando la particolare situazione in cui viviamo (la “fase 2” dell’emergenza sanitaria è iniziata da pochi giorni appena), non sarà possibile realizzare l’evento di lancio che FCA aveva immaginato ad inizio anno ma questo non dovrebbe fermare i piani dell’azienda.

Nuova Fiat 500: la gamma partirà da circa 25 mila Euro?

Come specificato il mese scorso da Luca Napolitano, responsabile di Fiat per l’area EMEA, il listino completo della gamma della nuova city car “sarà annunciato soltanto tra qualche mese”. Attualmente, infatti, Fiat ha svelato la la Fiat 500 in edizione “La Prima”, la versione launch edition full-optional della 500 che sarà disponibile esclusivamente in versione cabrio e che è già disponibile ad un prezzo di partenza di 37.900 Euro.

Nel corso dell’evento in programma a luglio, Fiat svelerà la gamma completa della Nuova 500 andando, finalmente, ad ufficializzare quello che dovrebbe essere il prezzo di vendita della sua city car a zero emissioni. Ricordiamo che nei mesi scorsi si è parlato di una versione “entry level” della 500 elettrica pronta per la commercializzazione già nel secondo semestre con un prezzo di circa 25 mila Euro che, grazie all’ecobonus statale, potranno diventare meno di 20 mila Euro.

Considerando la particolare situazione d’emergenza che viviamo in Italia, la gamma completa della nuova 500 potrebbe essere svelata interamente online. FCA, infatti, non vuole perdere ulteriore tempo e ha intenzione di accelerare con i preparativi per la presentazione ufficiale della gamma in vista anche del debutto in concessionaria. Le prime consegne della 500 elettrica inizieranno già entro la fine dell’anno.

Ricordiamo che Napolitano ha già confermato che la serie speciale “La Prima” sarà consegnata ai clienti che hanno effettuato il preordine dalla fine dell’estate. Per il mercato italiano, invece, la gamma completa della 500 potrebbe, quindi, essere pronta per la commercializzazione entro la fine dell’anno in corso. In altri mercati internazionali, come il Nord America, le vendite della nuova city car di Fiat dovrebbero partire nel 2021.

FCA punta a raggiungere un target di produzione molto ambizioso per la nuova Fiat 500. Una volta che la produzione sarà entrata a regime, infatti, l’azienda mira a raggiungere quota 80 mila unità prodotte all’anno. Tale target, al netto delle possibili evoluzioni del mercato automotive internazionale dei prossimi mesi, potrebbe essere già raggiunto nel corso del 2021.

Per ora, in conclusione, non ci resta che attendere il rilascio di maggiori informazioni ufficiali sulla possibile presentazione della gamma completa della Nuova Fiat 500.