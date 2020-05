Nuova Fiat 500 elettrica: nuove rivelazioni dal capo di Fiat

Il debutto della nuova Fiat 500 elettrica è stato sicuramente uno dei momenti più importanti di questo 2020 automobilistico. A proposito di questo nuovo modello, Olivier François, presidente del marchio Fiat, è fiducioso per quanto concerne il successo commerciale di questa nuova auto, anche perché il suo debutto è stato possibile solo attraverso uno sviluppo significativo. All’inizio, la Fiat si rese conto che il semplice adattamento di un’auto esistente alla pura elettricità non avrebbe funzionato. L‘attenzione del marchio 500 per lo stile e l’usabilità può ospitare l’elettrificazione, come nell’edizione Hybrid lanciata di recente, ma non la capacità aggiuntiva della batteria necessaria per un veicolo elettrico. Di conseguenza, la nuova 500 è davvero nuova. Si tratta insomma di un modello partito da zero.

“Questo non è un piano B”, afferma François. “Non è una piattaforma attuale che abbiamo ottimizzato per ospitare alcune batterie. È tutto nuovo. E questa macchinina, ancora una volta, è totalmente pertinente. Questa è la nostra Tesla urbana. ” Alla domanda del perchè lanciare una nuova Fiat 500 elettrica, Francois ha dichiarato: “La cosa che sappiamo è che abbiamo una vettura di successo”, spiega. “È un leader in Europa, la gente la adora. Ciò che non sappiamo davvero, è quale sarà la domanda futura di veicoli elettrici.

“Ma dobbiamo essere pronti. Sappiamo che la domanda esploderà sicuramente, a causa delle normative nei centri urbani. Non sappiamo a che livello esploderà, ma siamo pronti perché abbiamo una grande auto con due approcci. ” E sì, un approccio include ancora un motore a combustione. “Questo sarà il caso fino a quando non vi sarà una vera richiesta per le auto elettriche”, spiega François. “Siamo consapevoli che questa auto sarà probabilmente sul mercato nel 2030”, dice François, “ma non sarà necessariamente nella forma che vedi. L’auto si evolverà e rimarrà rilevante. “

