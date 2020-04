Ferrari presenterà quest’anno due nuovi modelli

Ferrari ha in programma di rivelare quest’anno due nuove vetture e il capo del settore commerciale ha lasciato intendere che il cavallino rampante continuerà a spingere verso nuovi segmenti. Il 2019 è stato un anno molto importante per la casa automobilistica modenese in quanto ha portato sul mercato ben cinque nuovi modelli tra cui la F8 Tributo, la SF90 Stradale e la Roma.

Tuttavia, abbiamo scoperto recentemente che Maranello prevede di espandere in modo importante la sua gamma con 15 auto da lanciare in cinque anni. Durante la presentazione della Roma, Enrico Galliera – Senior Vice President Direzione Commerciale e Marketing di Ferrari – ha dichiarato che il 2020 sarà un anno di consolidamento per sostenere questi lanci.

Ferrari: due novità interessanti attese entro la fine di quest’anno

Quando Autocar gli ha chiesto recentemente se ciò significava che l’azienda non avrebbe svelato nuove vetture quest’anno, Galliera ha riposto che hanno sempre in programma di fare qualcosa di più. Ad esempio, entro la fine dell’anno verranno lanciati due nuovi modelli.

Il capo del settore commerciale, però, ha rivelato ciò prima della diffusione del coronavirus, che ha costretto Ferrari (e tantissime altre case automobilistiche) a sospendere la produzione nella sua fabbrica di Maranello. Questo vuol dire che tale blocco potrebbe portare a dei ritardi delle presentazioni.

Secondo Enrico Galliera, le nuove auto avrebbero dovuto debuttare nella seconda metà dell’anno. Seppur non abbia rivelato alcun dettaglio sui misteriosi veicoli, il vicepresidente senior del reparto commerciale e marketing di Maranello ha affermato che continueranno a guardare nuovi mercati.

Per quanto riguarda il 2020, Galliera ha dichiarato: “Dobbiamo consolidare il lancio dei nostri cinque prodotti dall’anno scorso, ma nel farlo non smettiamo di cercare opportunità di crescita come azienda e impresa“.

Alla domanda su quali segmenti sta puntando Ferrari, oltre al SUV Purosangue previsto per il 2022, Galliera ha risposto: “Potenzialmente ogni segmento ci interessa, con il precisare che Ferrari è nel mercato delle auto sportive di lusso. Siamo in grado di posizionarci in ogni segmento in cui possiamo proporre un’auto che soddisfa pienamente la nostra posizione di azienda automobilistica di lusso”.

Galliera, ha concluso dicendo: “Abbiamo alcune limitazioni legate alla sportività dell’auto: Ferrari è un produttore di auto sportive. Quando guardiamo a nuovi segmenti, dobbiamo tenere a mente l’anima e il posizionamento del marchio. Questa è la nostra unica limitazione. Ci sono alcuni segmenti in cui siamo da molti anni, come quelli delle auto sportive e delle GT, ma possiamo guardare agli altri purché siano coerenti con la nostra eredità“.