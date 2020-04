PSA punta a finalizzare al più presto la fusione con FCA, smentite le ultime voci

La crisi causata dall’epidemia di Covid-19 e il calo delle valutazioni del mercato azionario nel settore automobilistico hanno sollevato dubbi sulla disposizione finanziaria per la fusione tra FCA e PSA che dovrebbe dare origine al quarto gruppo del mondo nell’industria automobilistica, mettendo sotto lo stesso tetto marchi iconici come Peugeot, Citröen, Jeep, Alfa Romeo e Maserati. Questo è il motivo per cui i team coinvolti nel progetto di fusione dei due gruppi “hanno accelerato il ritmo” per finalizzare la transazione il più presto possibile. Ciò è stato assicurato dal capo del gruppo francese, Carlos Tavares.

“Il lavoro dei team sul progetto di fusione è un elemento chiave per entrambe le società. Prima è, meglio è. I gruppi di lavoro mantengono e accelerano persino il ritmo del progetto durante questa crisi, per raggiungere la chiusura” , ha dichiarato Tavares durante l’ultimo comitato direttivo del progetto. Annunciata alla fine di ottobre, l’operazione dovrebbe essere finalizzata al più tardi all’inizio del 2021.

L’operazione approvata dai due partner a dicembre prevede in particolare la distribuzione di un dividendo ordinario di 1,1 miliardi di euro ai rispettivi azionisti per il 2019. Tale importo deve essere approvato alla prossima assemblea generale che è stata recentemente rimandata al 25 giugno. I dividendi fanno parte del progetto, quindi non ci sono dubbi sul pagamento dei dividendi. Non ho alcun segno che stiamo riaprendo i termini dell’accordo”, ha detto un portavoce di PSA. “I dividendi saranno discussi alla prossima riunione generale”, ha aggiunto.

Ti potrebbe interessare: Il coronavirus potrebbe compromettere la fusione tra PSA e FCA