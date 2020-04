Ecco come appare la Fiat Cronos di Super TC2000

La squadra del Fiat Racing Team ha mostrato per la prima volta nelle scorse ore il design della Fiat Cronos che quest’anno si unisce alla Super TC2000 con Franco Girolami, Matías Muñoz Marchesi e Bruno Armellini come piloti. In questa stagione il team affronterà il campionato argentino e il Super TC2000 Codasur con un team tecnico rafforzato con l’arrivo di Fernando Bulla e Carlos Caunedo, che rafforzeranno così il lavoro svolto da Mauricio Turdó e Gustavo Pernuzzi.

Nel frattempo la squadra, nella sua officina di San Nicolás continua a preparare le auto per un campionato che non ha ancora una data di inizio a causa della complicata situazione che sta vivendo anche l’Argentina a causa della diffusione dell’epidemia di Coronavirus nel paese. Si spera ovviamente che nelle prossime settimane possano arrivare notizie più certe per quanto riguarda il debutto della nuova Fiat Cronos Super TC2000.

