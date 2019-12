Jeep Gladiator: la versione brasiliana catturata in alcune foto spia in Argentina

Il mercato brasiliano si prepara ad accogliere il nuovo Jeep Gladiator visto che un prototipo è stato catturato in alcune foto spia mentre effettuava una serie di test su strada in Argentina. Il mulo di prova catturato nelle immagini, il cui lancio è previsto nella seconda metà del 2020, è nella versione con motore V6 benzina da 3.6 litri.

Recentemente, i dirigenti del marchio hanno confermato che il pick-up arriverà in Brasile nel Q2 2020 e solo nella variante con propulsore a sei cilindri.

Jeep Gladiator: la versione destinata al mercato brasiliano si mostra in un paio di scatti

Il prototipo catturato nelle due foto vede protagonista un Jeep Gladiator senza camuffamento che porta con sé alcune modifiche alle sospensioni e al motore visto che dovrà adattarsi alla benzina miscelata con l’etanolo utilizzata nel grande paese sudamerico.

Il mulo di prova è stato avvistato esattamente nella periferia di Córdoba (Argentina) dove Fiat Chrysler Automobiles ha uno stabilimento (che si occupa della produzione della Cronos) e un terreno di prova. Al momento, purtroppo, non abbiamo dettagli sui prezzi di vendita riservati al mercato brasiliano ma gli addetti ai lavori parlano di una cifra vicina ai 300.000 R$ (circa 66.451 euro).

Come detto poco fa, FCA si affiderà soltanto al Pentastar V6 benzina da 3.6 litri che sviluppa una potenza di 289 CV a 6400 giri/min e 352 nm di coppia massima a 4400 giri/min. Accanto al motore ci sarà una trasmissione automatica a 8 velocità e la trazione 4×4.

Molti di voi sicuramente sapranno che il Gladiator vieno offerto anche con motore turbodiesel EcoDiesel V6 da 3 litri con potenza di 263 CV e 600 nm. Tuttavia, questo non è stato confermato al momento per il mercato brasiliano.

Il nuovo pick-up di medie dimensioni del brand americanano dovrebbe arrivare in Brasile nella versione Rubicon che include cerchi in lega da 17″, sistema audio composto da 8 altoparlanti e così via. Negli Stati Uniti, il veicolo dispone anche del sistema di infotainment UConnect con display touch da 8.4 pollici e del cruise control adattivo.