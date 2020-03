Jeep Wrangler protagonista in una sfida off-road contro il Bowler Bulldog

Abbiamo avuto la possibilità di parlare più volte dell’iconica Jeep Wrangler, soprattutto perché ultimamente la casa automobilistica americana ha annunciato diverse versioni speciali e ha aggiornato la palette colori. Esempi sono le varianti Edición Deluxe 2020, Rubicon Recon e High Altitude e la nuova colorazione Sarge Green.

In questo articolo vi parleremo ancora una volta della Wrangler attraverso un interessante test condotto dal famoso canale YouTube Carwow che mette a confronto la versione Rubicon con il Suzuki Jimmy e il potente Bowler Bulldog.

Jeep Wrangler: l’iconico fuoristrada sfida il potente Bowler Bulldog da 558 CV

Per chi non lo conoscesse, quest’ultimo è un vero e proprio colosso off-road americano con il suo motore V8 sovralimentato da 5 litri in grado di sviluppare una potenza di 558 CV e 700 nm di coppia massima in un corpo che pesa 1800 kg.

La Jeep Wrangler Rubicon oggetto del test nasconde sotto il cofano un propulsore turbodiesel a quattro cilindri da 2 litri che eroga 275 CV e 400 nm, il tutto in un peso di 1987 kg.

Infine, abbiamo il più piccolo Suzuki Jimny che da molti è considerato il Classe G economico che in questo caso propone un motore diesel a quattro cilindri da 1.5 litri il quale sviluppa 102 CV e 130 nm, in un corpo dal peso di 1135 kg.

All’interno di questo filmato, Mat Watson di Carwow ha messo alla prova i tre veicoli off-road, inclusa la Jeep Wrangler Rubicon, effettuando una drag race e un test di frenata. Per scoprire il vincitore di queste prove, vi suggeriamo di dare un’occhiata al video che trovate in fondo all’articolo.