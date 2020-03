DTM 2020: il coronavirus fa slittare la gara di Monza a novembre

La gara DTM di Monza, prevista nel weekend del 28 giugno, adesso si terrà nel fine settimana del 15 novembre. Proprio come gli altri eventi legati al settore automobilistico (es. Concorso d’Eleganza Villa d’Este, Ferrari Challenge 2020, Milano Monza Open Air Auto Show, Mille Miglia ecc), la DTM è stata posticipata per via dell’emergenza coronavirus.

Prendendo in considerazione gli sviluppi della pandemia, il promoter ITR ha riorganizzato tutti gli appuntamenti previsti per quest’anno con l’obiettivo di trovare una nuova collocazione ai 10 round della stagione. Naturalmente, il posticipo della gara Deutsche Tourenwagen Masters è stato fatto per salvaguardare la salute dei piloti, del pubblico e di tutte le altre persone che avrebbero preso parte.

DTM 2020: il nuovo appuntamento adesso è atteso per il 15 novembre

Per fortuna gli organizzatori hanno affermato che i biglietti già acquistati saranno validi anche a novembre. Dal 16 al 18 marzo dovevano tenersi in Italia i test di preparazione alla stagione DTM 2020 ma che successivamente sono stati spostati ad Hockenheim (Germania) sempre a causa del COVID-19.

Pietro Benvenuti, direttore generale dell’Autodromo Nazionale Monza, ha dichiarato: “In queste settimane abbiamo lavorato alacremente con ITR per trovare nel nostro affollato calendario 2020 una data disponibile ad ospitare la gara. I nostri sforzi si sono concentrati sul mese di luglio e di novembre. La scelta è poi ricaduta sulla fine dell’anno, consentendoci non solo di confermare il weekend agonistico ma anche di ospitare la finale del campionato che, ci auguriamo, possa coinvolgere ancora più pubblico“.