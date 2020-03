Coronavirus: Federauto chiede di modificare il Decreto Cura Italia

In seguito all’attivazione delle misure previste dal Decreto Cura Italia, a partire dal 17 marzo per far fronte alle conseguenze economiche dovute all’emergenza coronavirus, i concessionari di auto hanno iniziato a ribellarsi contro quanto previsto dalla manovra.

In particolare, Adolfo De Stefani Cosentino – presidente di Federauto – ha deciso di chiedere di poter modificare l’ordinanza emanata dal Governo italiano, allineandosi a quanto già detto dall’ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association – l’associazione europea dei costruttori) riguardo all’industria automotive che rischia di perdere 14 milioni di lavoratori.

Federauto: inviata una lettera al presidente Conte riguardo al Decreto Cura Italia

La Federauto, che ad oggi rappresenta 1100 aziende e più di 120.000 dipendenti, ha chiesto di poter modificare il Decreto Cura Italia in quanto le previsioni fatte sul mercato di quest’anno prevedono un crollo delle immatricolazioni del 60%. Si tratta di una percentuale piuttosto importante che deve essere presa in considerazione e non trascurata.

Nel comunicato, Adolfo De Stefani Cosentino spiega che “L’impatto che l’emergenza Covid-19 sta avendo sui dealer è allarmante e le disposizioni contenute nel primo provvedimento del Governo a tutela delle imprese non sono sufficienti. Se non si interviene rapidamente e in modo efficace, il rischio concreto è di compromettere la continuità aziendale e la sopravvivenza stessa delle imprese“.

Per iniziare, la Federauto sostiene che c’è bisogno di gestire al meglio il personale usando degli ammortizzatori sociali e non affidarsi, ad esempio, alle ferie. Inoltre, il calo del fatturato porterà automaticamente a una forte richiesta di denaro per permettere alle aziende di sopravvivere. La stessa cosa vale anche per gli stock di auto e ricambi.

Di seguito, vi riportiamo le richieste avanzate da Federauto e inviate al Presidente del consiglio Giuseppe Conte attraverso una lettera: