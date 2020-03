Ram Rebel TRX 2021: una targhetta conferma alcune caratteristiche

Uno dei veicoli più attesi dai fan di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) è senza dubbio il Ram Rebel TRX 2021. Stando alle ultime indiscrezioni, questo veicolo si proporrà sul mercato come un pick-up da mezza tonnellata sovralimentato con il suo potente motore Hemi V8 da 6.2 litri.

Il modello è in fase di preparazione da diversi anni e dovrebbe debuttare ufficialmente durante il North American International Auto Show (NAIAS) di Detroit (nel Michigan), ovviamente se l’emergenza coronavirus si fermerà. Detto ciò, nelle scorse ore è stata condivisa un’immagine che riguarda una targhetta del TRX.

Ram Rebel TRX: confermate alcune delle caratteristiche che troveremo a bordo del pick-up sovralimentato

Questa, in particolare, riporta alcune importanti informazioni che riguardano motore, potenza, compressore e VIN identificativo del modello. La targhetta sostiene che il Ram Rebel TRX avrà un motore Hemi V8 da 6.2 litri sovralimentato e un doppio compressore da 2380 cc. Sfortunatamente, l’immagine non riporta la quantità di CV e pressione (espressa in PSI).

Recenti rumor, però, hanno rivelato che il Rebel TRX proporrà una potenza di 717 CV rispetto a quanto proposto dal concept (575 CV). Una fonte vicina a Mopar Insiders afferma che, come il concept, il selettore rotativo verrà rimosso nel veicolo di produzione in favore di un cambio fisico disposto centralmente.

Un po’ di giorni fa sono state pubblicate in rete delle foto spia di un prototipo completamente mimetizzato del pick-up sovralimentato che girava per le autostrade della Metro Detroit. Queste hanno confermato la presenza di nuovi parafanghi più larghi che sporgono dal corpo rispetto a quelli presenti sui modelli standard del Ram 1500.

Notizie ufficiali, infine, hanno rivelato che la produzione del Ram Rebel TRX 2021 partirà l’8 settembre 2020 presso lo stabilimento di Sterling Heights. Non vediamo l’ora di scoprire tutte le caratteristiche che costituiranno questo interessante veicolo performance.