Ram consolida la sua crescita in Argentina nel primo semestre 2025

Ram Trucks continua a consolidare la sua crescita in Argentina nella prima metà dell’anno, con risultati eccezionali nel competitivo segmento dei pick-up, con un aumento annuo di oltre il 90 per cento in termini di volume e una quota di mercato complessiva dell’1 per cento , in linea con l’espansione del mercato automobilistico nazionale argentino.

Ram ha raddoppiato il suo volume di immatricolazioni quest’anno, rafforzando la sua posizione nel mercato

Nel segmento dei pick-up, Ram ha raggiunto una quota di mercato del 4,3 per cento, con un miglioramento di 0,7 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Questo progresso riafferma la crescente importanza del marchio in uno dei segmenti più competitivi del Paese.

Questa performance positiva è strettamente legata all’introduzione di nuovi prodotti, come il modello Rampage, lanciato nel 2024 e la gamma Ram 1500 rinnovata, introdotta a gennaio di quest’anno e dotata di un potente motore biturbo da 3,0 litri. Questi sviluppi hanno permesso a RAM di attrarre nuovi clienti presso la propria rete di concessionari e di consolidare la propria posizione di marchio specializzato in pick-up con l’offerta più moderna del settore in Argentina.

Nell’analisi di giugno 2025, RAM ha raggiunto una quota del 4,4 per cento nel mercato dei pick-up, con un aumento di 0,28 punti percentuali rispetto a maggio. Nel segmento Pick-Up C, ha raggiunto una quota del 19,87 per cento, posizionandosi come terzo marchio più venduto del mese, con un balzo di 3,76 punti percentuali rispetto al mese precedente.

RAM mantiene quindi un solido percorso di crescita nel Paese, con una strategia incentrata sull’aggiornamento della gamma di prodotti, sulla fidelizzazione dei clienti attuali e sull’attrazione di nuovi utenti che apprezzino la robustezza, l’innovazione e la potenza dei suoi pick-up.