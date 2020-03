Ram Rebel TRX 2021: ecco cosa ci aspettiamo dal prossimo pick-up

I fan di Ram non vedo l’ora di vedere il Ram Rebel TRX 2021. In questo articolo, riporteremo tutto quello che conosciamo fino ad ora sul prossimo pick-up ad alte prestazioni del brand di FCA.

La casa automobilistica americana ci ha già dato un’idea della direzione che sta prendendo con il concept Ram Rebel TRX 2016 e possiamo dirvi che diverse caratteristiche saranno presenti sul modello di produzione.

Ram Rebel TRX 2021: il nuovo pick-up dovrebbe debuttare entro la fine dell’anno

I parafanghi anteriori più ampi con prese d’aria accanto ai fari e davanti alle portiere anteriori daranno un aspetto più aggressivo al veicolo. Secondo alcuni addetti ai lavori, il nuovo Rebel TRX indosserà una nuova griglia che implementerà i fari del modello Limited Black.

Anziché integrare le luci all’interno della griglia come visto sul Ford F-150 Raptor (il rivale più vicino al prossimo modello), i designer di Ram hanno incorporato le tre luci centrali nella parte superiore del nuovo ed enorme cofano motore. Quest’ultimo permetterà al potente Hemi V8 da 6.2 litri sovralimentato di espellere meglio il calore mentre gli estrattori del cofano saranno posizionati più vicino al parabrezza anteriore.

Il badge di identificazione verrà posizionato in modo simile a quanto visto sul Ram 1500 e riporterà la scritta “6.2L Supercharged”. Proprio come la Jeep Grand Cherokee Trackhawk, non ci saranno badge Hellcat su questo pick-up, ad eccezione della parte superiore del compressore.

I lati del cassone del nuovo Ram Rebel TRX saranno caratterizzati da prese d’aria nere posizionate accanto alle luci posteriori, in modo molto simile a quanto visto sul concept. Un doppio terminale di scarico oscurato uscirà dal paraurti posteriore. Inoltre, sul retro troveremo due grossi ganci traino per permettere di tirare facilmente il veicolo in caso di bisogno.

Il modello performance avrà dei paddle al volante presi dallo Stelvio Quadrifoglio

Non sappiamo se il nuovo portellone multifunzione di Ram sarà presente sul TRX. All’interno del pick-up performante, dovremmo trovare i cambiamenti più importanti. Per la prima volta in assoluto, la casa automobilistica americana implementerà delle palette al volante in alluminio sul retro del volante. Queste sarebbero molto simili a quelle implementate sullo Stelvio Quadrifoglio e presenteranno una lunghezza particolarmente estesa.

Il TRX otterrà un cambio montato sulla console centrale simile al design di quello visto sul concept. Questo significa che il veicolo non avrà la console centrale scorrevole come quella dei Ram 1500 standard. Tutto il resto sarà caratterizzato da rivestimenti in alcantara e pelle nera.

Il sistema di infotainment Uconnect sarà abbinato a un display touch da 12 pollici con un menu dedicato alle prestazioni e alcune funzioni specifiche per l’off-road. Più fonti hanno rivelato che la versione finale del Ram Rebel TRX 2021 potrebbe sviluppare una potenza di 717 CV anziché 583 CV offerti dal concept. Il pick-up sarà supportato da un cambio automatico ZF 8HP90 a 8 velocità.

Il prezzo finale resta ancora un’incognita ma dovrebbe aggirarsi attorno ai 70.000 dollari. Per quanto riguarda il debutto ufficiale, il North American International Auto Show (NAIAS) di quest’estate a Detroit (nel Michigan) potrebbe essere il luogo più adatto. Infine, il pick-up sarà costruito presso lo stabilimento di Sterling Heights (Sterling Heights Assembly Plant – SHAP).