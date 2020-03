24 Ore di Le Mans 2020 rinviata a settembre per via del coronavirus

In questi ultimi giorni abbiamo assistito a un rinvio di numerosissimi eventi per via della diffusione del coronavirus. Esempi sono i Saloni di New York e Ginevra, la Mille Miglia 2020, il Milano Monza Open Air Auto Show e il Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2020.

Nelle scorse ore è stato annunciato anche il rinvio della 24 Ore di Le Mans. L’evento ora si terrà a settembre. In realtà, la notizia era già nell’aria ma l’Automobile Club de l’Ouest (ACO) inizialmente voleva attendere fino a metà aprile per decidere cosa fare con l’evento conclusivo della Super Season 2019/2020 del FIA WEC.

24 Ore di Le Mans: la 88ª edizione si terrà nel weekend del 19-20 settembre

Assieme alla collaborazione della Federazione Internazionale dell’Automobile e del Campionato del mondo endurance, gli organizzatori della 24 Ore di Le Mans hanno deciso che l’88ª edizione si svolgerà il 19-20 settembre anziché il 13-14 giugno.

In merito a ciò, Pierre Fillon – presidente di ACO – ha detto: “Posticipare la 24h di Le Mans 2020 era la soluzione più appropriata viste le circostanze dovute all’epidemia di Coronavirus che stiamo eccezionalmente affrontando ora. È inutile dire che facciamo sempre di tutto per garantire sicurezza e qualità ai nostri eventi. Prima di tutto vorrei dire a tutti di non prendersi rischi, nemmeno per le loro famiglie e gli altri. Oggi la priorità è fermare la diffusione del virus e vorrei ringraziare caldamente tutti i medici che operano in tal senso per la salvaguardia della nostra salute“.

Gérard Neveu, amministratore delegato di FIA e WEC, invece ha affermato: “Vista la situazione attuale, è stata la decisione più giusta. Ora lavoreremo alla revisione dei calendari di WEC, ELMS, Michelin Le Mans Cup e Ligier European Series per quanto riguarda gli eventi che restano in stagione, così come a quella del WEC che dovrà partire a settembre 2020. Nei prossimi giorni vi daremo ulterori notizie“.