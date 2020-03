Modena Motor Gallery: l’8ª edizione si terrà il 26-27 settembre

Il Modena Motor Gallery potrebbe essere il primo evento a svolgersi dopo l’emergenza sanitaria legata al coronavirus dato che tutte le principali manifestazioni sono state rinviate come la Mille Miglia, il Concorso d’Eleganza Villa d’Este e il Milano Monza Open Air Auto Show.

Tale edizione della kermesse dovrebbe tenersi il 26-27 settembre a Modena Fiere. Come le precedenti edizioni, darà la possibilità di mostrare a tutti auto e moto d’epoca. L’appuntamento passato è stato un grande successo poiché hanno preso parte ben 11.000 persone.

Modena Motor Gallery: l’edizione 2020 potrebbe essere il primo evento dopo il coronavirus

Nonostante il periodo non molto positivo per i saloni e gli eventi, Modena Motor Gallery continua comunque a catturare l’attenzione delle persone. L’edizione 2020 prevede oltre 360 espositori, 1200 auto e moto d’epoca e 18 club, registri storici e musei. Questi sfrutteranno un’intera corsia lunga 500 metri.

All’evento non potrà mancare Ferrari con la sua collezione, oltre a quelle private di Righini, Panini, Pagani e Lamborghini. Accanto allo spazio commerciale verranno allestite altre mostre importanti come quella di Alfa Romeo, realizzata in collaborazione con il Museo Storico Alfa Romeo di Arese e il famoso collezionista Mario Righini.

La mostra ha come obiettivo quello di festeggiare i 110 anni del brand milanese. In tale occasione, la casa automobilistica esporrà qualche esemplare (molto probabilmente anche la nuovissima GTA).

L’8ª edizione del Modena Motor Gallery sarà caratterizzata, inoltre, dalle auto dei personaggi famosi che verranno mostrate al pubblico tramite una mostra dedicata. Gli organizzatori esporranno degli esemplari unici che hanno fatto la storia e che hanno preso parte in diversi film. Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprire se l’evento verrà confermato per il 26-27 settembre oppure se verrà spostato.