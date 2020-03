Nuova Fiat 500: confermato l’evento di lancio

Nel corso della giornata di ieri, Fiat ha svelato in via ufficiale la Nuova Fiat 500, l’attesissima nuova generazione della Fiat 500 che, come noto, sarà realizzata esclusivamente in versione elettrica a zero emissioni e sarà prodotta nello stabilimento di Mirafiori, dove sono oramai stati completati tutti i preparativi per l’avvio effettivo della produzione.

L’evento di presentazione è stata anche l’occasione per l’avvio degli ordini della nuova Fiat 500 “La Prima”, la versione launch edition della Nuova 500 che può essere già preordinata con un prezzo di 37.900 Euro, carrozzeria Cabrio, dotazione completa e Wallbox per la ricarica domestica incluso.

Per ora, Fiat non ha ancora svelato la gamma completa della Nuova Fiat 500 e non ha confermato quale sarà il listino prezzi completo della sua nuova elettrica. La casa italiana, infatti, ha già in programma un evento di lancio ufficiale che sarà l’occasione giusta per scoprire tutta l’offerta della Nuova 500.

Appuntamento a luglio per il lancio commerciale della Nuova Fiat 500

Confermando le indiscrezioni delle ultime settimane, Fiat ha ufficializzato che il prossimo 4 luglio 2020, in occasione del nuovo compleanno della 500, si svolgerà un nuovo evento dedicato alla 500 elettrica. L’evento in questione si svolgerà a Torino e sarà l’occasione giusta per la presentazione della gamma completa della nuova city car a zero emissioni.

In occasione dell’evento del prossimo 4 luglio, Fiat dovrebbe annunciare anche l’apertura degli ordini della Nuova Fiat 500, almeno per quanto riguarda il mercato europeo. Ricordiamo, in ogni caso, che La Prima, la serie speciale di lancio, arriverà sulle strade europee a partire dal prossimo mese di ottobre. Le prime unità di Fiat 500 elettrica dovrebbero, quindi, essere pronte per la consegna entro la fine dell’anno in corso, almeno per quanto riguarda il mercato italiano ed i principali mercati europei.

Come emerso nelle ultime ore, la Nuova Fiat 500 dovrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di listino di partenza di 32.900 Euro ed essere disponibile con un allestimento già molto ricco. Per ora, Fiat non prevede di commercializzare una versione “entry level”, con batteria e dotazione ridotta, della sua city car. Per FCA, infatti, è prioritario tenere alto il prezzo di vendita per garantire margini di guadagno significativi e rientrare del massiccio investimento.

Ricordiamo che la Nuova Fiat 500 sarà commercializzata in numerosi mercati internazionali. Al momento, Fiat non ha ancora rilasciato informazioni in merito all’avvio delle vendite al di fuori dell’Europa. Per quanto riguarda il mercato americano, dove Fiat punta a rilanciarsi grazie alla sua nuova elettrica, il debutto in pubblico potrebbe avvenire nel corso delle prossime settimane, magari al Salone di New York 2020, in programma a partire dal prossimo 10 di aprile.

Anche in questo caso, le consegne della versione americana della nuova Fiat 500 non arriveranno prima della fine dell’anno in corso o, al massimo, per l’inizio del 2021. Al momento, FCA è ancora in fase di pre-produzione con la sua nuova city car elettrica e maggiori dettagli in merito all’avvio dei lavori produttivi dovrebbero emergere soltanto nel corso delle prossime settimane.

Ricordiamo che tutte le unità della Nuova Fiat 500 saranno prodotte nello stabilimento di Mirafiori per poi essere esportate in tutti i mercati internazionali in cui la nuova city car sarà commercializzata.

Fiat 500: le vendite della versione benzina continuano

Il lancio commerciale della Nuova Fiat 500, in programma come detto nel corso del prossimo mese di luglio, non va a cambiare i programma dell‘attuale Fiat 500 che ha appena fatto il suo debutto in Europa nella variante Hybrid con sistema mild hybrid basato sul nuovo 1.0 FireFly da 70 CV. Le vendite della 500 con motore termico, che ricordiamo viene prodotta in Polonia, continueranno ancora per diverso tempo. Per un periodo, infatti, la Nuova Fiat 500 elettrica e l’attuale Fiat 500 conviveranno, andando ad occupare segmenti di mercato differenti.