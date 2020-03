Nuova Fiat 500: la prima elettrica del gruppo FCA è ufficiale

Fiat svela in via ufficiale la Nuova Fiat 500, la nuova generazione dell’iconica city car del marchio italiano che, sino ad oggi, abbiamo chiamato con il nome di “500 Elettrica”. La nuova evoluzione della 500 è disponibile, come ampiamente annunciato, solo in versione a zero emissioni e segna un passo importantissimo del processo di elettrificazione della gamma del gruppo FCA.

Tutte le informazioni emerse nei giorni scorsi si sono rivelate corrette. La Nuova Fiat 500, pur conservando lo stile che ha contraddistinto il modello precedente, si rinnova con diversi piccoli ma significativi accorgimenti alla carrozzeria esterna, un leggero incremento delle dimensioni ed un completo restyling all’interno dell’abitacolo con l’introduzione del nuovo sistema di infotainment di quinta generazione UConnect 5, disponibile in abbinamento ad un display touch da 10,25’’. Il sistema supporta Android Auto e Apple CarPlay.

Sotto al cofano c’è un motore elettrico da 116 CV che viene abbinato ad un pacco batterie agli ioni di litio con capacità di 42 kWh. I dati di omologazione, relativi al ciclo WLTP, confermano che l’autonomia media della Nuova Fiat 500 è pari a 320 chilometri che arrivano ad oltre 400 chilometri nel ciclo urbano.

Confermati anche i tempi di ricarica. La nuova 500 a zero emissioni è dotata di sistema fast charger da 85 kW che permette di ottenere l’autonomia sufficiente per coprire 50 chilometri in appena 5 minuti di carica. Con il fast charger è possibile ricaricare sino all’80% della batteria in appena 35 minuti. C’è poi il supporto all’Easy Wallbox, il sistema di ricarica domestica che viene incluso nel prezzo della versione di lancio.

La Nuova 500 è dotata di tre differenti modalità di guida (Normal, Range e Sherpa) selezionabili in base al proprio stile e alle esigenze del momento. La modalità Normal è quella che più si avvicina alla guida di un veicolo a motore a combustione mentre con la modalità Range si attiva la funzione “one pedal drive” che consente di gestire la vettura con il solo pedale dell’acceleratore anche se per uno stop completo resta necessario intervenire sul pedale del freno.

Con la modalità Sherpa vengono, invece, ottimizzate tutte le risorse disponibili per massimizzare l’autonomia andando a ridurre il consumo energetico. Con questa modalità, la velocità viene limitata a 80 km/h e si registra la disattivazione del sistema di climatizzazione e dei sedili riscaldabili (riattivabili in ogni caso in qualsiasi momento).

Le prestazioni della Nuova Fiat 500, in condizioni di utilizzo Normal, prevedono un’accelerazione 0-50 km/h completata in 3.1 secondi ed un’accelerazione 0-100 km/h completata in 9 secondi. La velocità massima, autolimitata, è pari a 150 km/h.

La dotazione della nuova city car elettrica di Fiat include i sistemi di guida autonoma di livello 2 con il sistema iACC (Intelligent Adaptive Cruise Control), il Lane Centering per il mantenimento di corsia, l’Intelligent Speed Assist per il rispetto dei limiti di velocità, l’Urban Blind Spot e l’Attention Assist.

Nuova Fiat 500: disponibile la versione launch edition “la Prima”

Dal sito Fiat è già possibile pre-ordinare la versione launch edition “la Prima”, disponibile in serie limitata. La vettura, con carrozzeria cabrio e Easy Wallbox incluso, è disponibile con un prezzo di 37.900 Euro, riducibili grazie agli eco-incentivi statali. La serie speciale sarà ordinabile con le colorazioni Mineral Grey (metallizzato), Ocean Green (micalizzato) e Celestial Blue (tristrato). Le prime consegne sono previste per il mese di ottobre 2020.

La dotazione di serie de “la Prime” include i fari full led, i rivestimenti eco-pelle, i cerchi da 17 pollici diamantati e inserti cromati su finiestrini e fiancate. Presente anche la Capote Monogram FIAT e il badge numerato “1 di 500” affiancato dal nome del Paese in cui è stata acquistata la vettura. Completa la dotazione degli ADAS. La vettura include il sistema Uconnect 5 con display da 10.25 pollici e strumentazione digitale con display da 7 pollici.

Nuova Fiat 500: il video della presentazione

Nuova Fiat 500: le immagini