Alfa Romeo rilascia un nuovo video teaser, Giulia GTA vicina al debutto

Dopo la cancellazione del Salone dell’auto di Ginevra si attende un importante annuncio da parte di Alfa Romeo che, durante la fiera svizzera, avrebbe dovuto presentare la nuova Alfa Romeo Giulia GTA, una nuova evoluzione sportiva della Giulia che, secondo gli ultimi rumors, potrebbe arrivare in due varianti.

In attesa dell’annuncio con cui Alfa Romeo dovrebbe confermare i rumors di queste settimane, la casa italiana ha appena diffuso un nuovo video teaser ufficiale in cui anticipa il ritorno di una leggenda”. Si tratta del secondo teaser diffuso questa settimana dopo il breve video rilasciato alcuni giorni fa, prima della cancellazione del Salone di Ginevra.

Il video in questione dura poche decine di secondi e non svela alcun dettaglio in merito al progetto in arrivo. Tra le parole che compiano nella sequenza ci sono anche i termini “power”, “lightness”, “adrenaline” e “heritage” che possono, in un modo o nell’altro, rimandare al progetto dell’Alfa Romeo Giulia GTA. Il video termina con la locuzione latina Audentes Fortuna iuvat (“il destino favorisce chi osa” o anche “la fortuna aiuta gli audaci”).

Ecco il nuovo teaser diffuso in queste ore da Alfa Romeo:

Ricordiamo che la nuova Alfa Romeo Giulia GTA (che potrebbe debuttare anche in una variante GTAm) sarà un’evoluzione sportiva della Giulia Quadrifoglio, andando ad esaltare il carattere sportivo del progetto. La nuova Giulia GTA (GTA sta per Gran Turismo Alleggerita) riprenderà il V6 della Quadrifoglio portando la potenza massima sino a 620 CV e senza l’ausilio dell’elettrificazione.

Il progetto della nuova versione della Giulia sarà caratterizzato da diverse modifiche tecniche con una riduzione della massa di circa 100 chilogrammi rispetto alla Quadrifoglio e diverse novità ai vari componenti della vettura. La nuova Giulia GTA dovrebbe registrare un considerevole miglioramento prestazionale.

Secondo le prime indiscrezioni, la nuova supercar di casa Alfa Romeo sarà realizzata in versione limitata (nei giorni scorsi si è parlato di 110 esemplari). Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sul progetto della nuova Giulia GTA.