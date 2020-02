Jeep Grand Cherokee 2021 debutterà quest’anno | Ufficiale

Ralph Gilles, capo design di Fiat Chrysler Automobiles, ha confermato nelle scorse ore che la nuova Jeep Grand Cherokee verrà presentata ufficialmente entro la fine di quest’anno come model year 2021. L’ufficializzazione avverrà durante un live streaming su Facebook in occasione del concorso Drive for Design.

Il più grande punto interrogativo resta la piattaforma. I recenti prototipi avvistati nelle foto hanno mostrato un ingombro maggiore rispetto alla WK2, motivo per cui addetti ai lavori sostengono che la casa automobilistica americana sia passata alla piattaforma Giorgio usata per costruire le Alfa Romeo Giulia e Stelvio.

Proprio come la WK precedente, la WK2 viene fornita con alcune componenti prese in prestito dalla generazione W166 del GLE (precedentemente noto come Classe M).

Lo stabilimento di Jefferson, dove verrà assemblata la Jeep Grand Cherokee 2021, ha ricevuto circa 3 miliardi di dollari di investimenti e inoltre l’accordo stipulato tra Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e lo United Auto Workers (UAW) ha confermato una versione ibrida plug-in. Lo stesso contratto riporta, inoltre, un potenziale aumento della forza lavoro di 1100 dipendenti.

Lo scorso anno, poi, è stata condivisa una foto su Instagram in cui sono state menzionate le novità attese sulla nuova generazione come sistema di infotainment con display touch fino a 10.1 pollici, quadro strumenti digitale con display tra 7 e 10.1 pollici e tanto altro ancora.

Addetti ai lavori sostengono che il motore Pentastar V6 continuerà ad essere offerto come opzione entry-level. Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprire maggiori dettagli sulla Grand Cherokee WL.