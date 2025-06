Smartbest 2025 per Stellantis all’Autobest Gala di Vienna

Stellantis è stata insignita del premio “Smartbest 2025” , un premio europeo per l’innovazione automobilistica, conferito dall’organizzazione Autobest in occasione dell’Autobest Gala di Vienna. Stellantis è stata premiata per la tecnologia di bordo connessa e integrata più avanzata sul mercato: l’ integrazione di ChatGPT nei suoi veicoli.

A partire dai marchi DS Automobiles, Peugeot e Opel/Vauxhall , Stellantis sta definendo nuovi standard nel campo delle esperienze utente a controllo vocale grazie all’uso dell’intelligenza artificiale generativa. Mentre molti assistenti vocali nei veicoli odierni presentano ancora problemi di comprensione, ChatGPT offre una dimensione di interazione completamente nuova: conversazioni fluide e naturali, una comprensione approfondita anche di domande complesse e risposte pertinenti e adatte alla situazione, il tutto in tempo reale.

Questa tecnologia innovativa si basa su modelli linguistici su larga scala che apprendono costantemente da enormi quantità di dati. Ciò non solo migliora notevolmente l’esperienza utente a bordo, ma amplia anche significativamente le possibilità di utilizzo per la navigazione, l’intrattenimento, le informazioni sul veicolo e altro ancora. Con la prima integrazione di questo tipo in Europa, Stellantis si posiziona come pioniere nel campo dell’intelligenza artificiale nel settore automobilistico.

Markus Wildeis, Amministratore Delegato di Stellantis Austria, ha commentato durante la cerimonia di premiazione: “Questo premio conferma il nostro impegno non solo nel ripensare la mobilità, ma anche nel suo utilizzo intelligente. Stiamo portando l’intelligenza artificiale dove crea un reale valore aggiunto: nel veicolo, direttamente alle persone. Per noi, ChatGPT non è solo un’innovazione tecnologica; integrando ChatGPT nei nostri veicoli, stiamo compiendo un passo decisivo verso un’esperienza più intuitiva e personalizzata per i nostri clienti.” La cerimonia di premiazione Smartbest 2025 ha avuto luogo giovedì 12 giugno nell’ambito dell’Autobest Gala di Vienna.