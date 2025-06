Leapmotor incontra i francesi con i suoi roadshow

La rivoluzione elettrica prosegue con slancio e Leapmotor ne è protagonista, avviando un tour itinerante in tutta la Francia attraverso una serie di roadshow pensati per avvicinare il pubblico alla mobilità del futuro. In collaborazione con il gruppo Stellantis, il marchio intende rafforzare la propria presenza sul mercato francese, facendo conoscere i propri veicoli e la visione innovativa che li anima.

Leapmotor va in tournée: il marchio incontra i francesi

Durante queste tappe, i visitatori avranno la possibilità di scoprire da vicino i modelli 100% elettrici e ibridi di Leapmotor, dotati di tecnologie all’avanguardia come il sistema Range Extender (REEV), pensato per superare i limiti dell’autonomia tradizionale. Ma non si tratta solo di osservare: chi partecipa avrà l’occasione di vivere un’esperienza di guida immersiva e concreta, entrando in contatto diretto con l’efficienza, il comfort e le prestazioni dei nuovi modelli. Un’iniziativa che porta l’innovazione sulle strade francesi, rendendola accessibile a tutti.

Dopo il recente ingresso nel mercato francese, Leapmotor intende affermarsi come attore chiave nella mobilità elettrica. Per consolidare la propria reputazione e far conoscere il suo mondo al maggior numero di persone possibile, il marchio sta accelerando il suo ritmo e lanciando un’importante operazione locale: un tour nazionale che toccherà diverse importanti città francesi. L’obiettivo è chiaro: affermarsi come il marchio cinese preferito dai francesi, avvicinandosi a loro, valorizzando il DNA del marchio e il suo impegno per una mobilità più accessibile, offrendo loro l’opportunità di provare i suoi modelli elettrici di nuova generazione e la sua C10 REEV.

Tra i veicoli di punta da scoprire in loco: La T03, una city car 100% elettrica, compatta, ultra-accessoriata e pensata per la città, è disponibile a partire da 16.900 euro. La C10, un SUV familiare di alta gamma disponibile con due motorizzazioni: 100% elettrica o REEV (Range Extended Electric Vehicle), dotata di un range extender che offre fino a 970 km di autonomia per rispondere alle esigenze di flessibilità.

Gli esperti di prodotto Leapmotor saranno presenti a ogni tappa per presentare i veicoli, rispondere alle domande del pubblico e offrire esperienze pratiche. L’esperienza è completamente gratuita e aperta a tutti, dalle 9:00 alle 19:00. Il roadshow di Leapmotor farà tappa in diverse città francesi durante i mesi di giugno e luglio, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire da vicino i veicoli elettrici del marchio.

Il viaggio inizierà ad Angers, dove l’evento si terrà dal 19 al 21 giugno presso le Halles Cœur de Maine. La settimana successiva, dal 26 al 28 giugno, sarà la volta di Issy-les-Moulineaux, con appuntamento alle Halles d’Issy. A inizio luglio, dal 3 al 5, il tour si sposterà nel sud della Francia, al mercato coperto di Tolone. Bordeaux accoglierà l’iniziativa dal 10 al 12 luglio alle Halles de Bacalan, mentre la tappa conclusiva sarà a Villeneuve d’Ascq, dal 17 al 19 luglio, presso le Halles de la Maillerie. Ogni città offrirà un’occasione unica per vivere da vicino l’innovazione Leapmotor, in un contesto dinamico e coinvolgente.