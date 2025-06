Jeep Wagoneer Command Operations: svelato il nuovo SUV per le forze dell’ordine americane

Il marchio Jeep si espande nei settori della protezione VIP, delle forze dell’ordine e dei trasporti con l’introduzione del Jeep Wagoneer Command Operations Vehicle (COV). Il Jeep Wagoneer COV 2025, sviluppato su richiesta e in collaborazione con enti governativi federali, statali e locali, è ora disponibile per l’ordine presso i concessionari Stellantis statunitensi. Dettagli sulla disponibilità e le caratteristiche per il mercato canadese saranno comunicati per l’anno modello 2026. Il Jeep Wagoneer COV ha fatto la sua apparizione oggi in pista durante un evento di un’intera giornata che Stellantis ha organizzato per oltre 200 clienti della sua flotta presso l’M1 Concourse di Pontiac, Michigan.

Jeep Wagoneer Command Operations ha riscosso un grande interesse sin dal suo arrivo nel gennaio 2025

All’evento, a cui hanno partecipato il COO di Stellantis North America, Antonio Filosa, e altri importanti leader, sono stati offerti un Camp Jeep, emozionanti corse/giri veloci, il ProMaster Park, il traino di Ram e altre attività. “Dai cortei di Washington, DC, alle esigenze logistiche di alto profilo in ogni stato e contea d’America, la Jeep Wagoneer Command Operations è destinata a diventare un nuovo leader nel trasporto VIP sicuro, avendo già riscosso un grande interesse da parte delle agenzie governative sin dalla sua introduzione nel gennaio 2025”, ha dichiarato Ryan Austin, responsabile del programma per le forze dell’ordine di Stellantis.

“La reputazione di robustezza e raffinatezza del marchio Jeep pone le basi per renderlo il portabandiera del nostro programma di protezione delle forze dell’ordine e dei VIP negli anni a venire”. Con una serie di funzionalità di sicurezza e tecnologia all’avanguardia, la Jeep Wagoneer COV era destinata al successo, sia nei modelli a passo corto che a passo lungo. La Jeep Wagoneer ha ottenuto la valutazione Top Safety PICK dall’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).

Jeep Wagoneer Command Operations dispone di un sistema avanzato di illuminazione e elettronica, con barre luminose interne per visiere anteriore e posteriore, luci della griglia e laterali, oltre a un sistema di sirene multifunzione. Il cablaggio personalizzato supporta telecamere, computer, radio e altri dispositivi essenziali. Per il trasporto sicuro di merci e armi, sono inclusi svariate soluzioni di stoccaggio.

Le prestazioni sono garantite da un potente motore biturbo da 420 cavalli, con accelerazione da 0 a 100 km in 6,3 secondi e capacità di traino di 10.000 libbre. Le caratteristiche di sicurezza e tecnologia comprendono oltre 130 funzioni standard, con sistemi avanzati di assistenza alla guida, come il monitoraggio dell’angolo cieco e l’assistenza al parcheggio. Il comfort è assicurato con posti per otto passeggeri, sedili in pelle, controllo climatico a tre zone e un ampio spazio interno, ideale per viaggi lunghi e carichi voluminosi.

Jeep Wagoneer Command Operations 2025 offre di serie un’ampia connettività digitale di bordo. I clienti possono usufruire di tre anni di servizi Jeep Connect basati su app (avviamento motore da remoto, blocco porte, ecc.), oltre a 10 anni di accesso al Pacchetto Sicurezza e Protezione, che include Assistenza Veicolo Rubato e Avviso Richiamo, e cinque anni di accesso al Pacchetto Prestazioni Veicolo, che include i Rapporti sullo Stato di Salute del Veicolo. Il veicolo supporta anche aggiornamenti over-the-air per una continua evoluzione del software.