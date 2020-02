Jeep Gladiator Mojave e Chrysler Pacifica 2021 debuttano ufficialmente in Canada

FCA ha presentato nelle scorse ore in Canada il nuovo Jeep Gladiator Mojave in occasione del Canadian International Auto Show di Toronto. Si tratta del primo veicolo della casa automobilistica americana a portare il badge Desert Rated recentemente coniato dal marchio.

I veicoli Desert Rated di Jeep rappresentano il massimo in termini di capacità e prestazioni off-road durante l’attraversamento di terreni sabbiosi e desertici.

Jeep Gladiator Mojave e Chrysler Pacifica 2021: FCA presenta i due nuovi veicoli durante il Canadian International Auto Show

Jim Morrison, Head of Jeep Brand, ha detto: “Le capacità 4×4 sono sempre state il principale pilastro del marchio Jeep e il nuovo Gladiator Mojave è un’estensione naturale della nostra leggendaria leadership 4×4 Trail Rated. Jeep Gladiator è già il pick-up di medie dimensioni più capace al mondo e, con l’aggiunta di questo modello, stiamo offrendo ai nostri clienti più appassionati un nuovo livello di esperienza con la capacità di padroneggiare terreni desertici e sabbiosi ad alta velocità“.

In base a quanto dichiarato dal marchio di FCA, il nuovo Gladiator Mojave arriverà negli showroom Jeep a partire dal secondo trimestre del 2020.

All’evento canadese è stata presentata anche la nuova Pacifica

Sempre in occasione del Canadian International Auto Show di Toronto, il gruppo automobilistico italo-americano ha presentato anche la Chrysler Pacifica 2021 costruita presso lo stabilimento di Windsor.

Il minivan stabilisce un nuovo standard nel suo segmento, offrendo la trazione integrale AWD combinata agli esclusivi sedili Stow ‘n Go e alle 116 funzionalità di sicurezza disponibili come standard, racchiuse in un rinnovato design esterno ed interno.

Tim Kuniskis, Global Head of Alfa Romeo e Head of Passenger Cars Brand di FCA Nord America, ha affermato: “Con 37 anni e oltre 15 milioni di minivan venduti, Chrysler ha definito il segmento dei minivan e contiamo di continuare a ridefinirlo con la Chrysler Pacifica 2021”.

Kuniskis ha proseguito dicendo: “Offre funzionalità AWD ai vertici della categoria abbinata ai sedili Stow ‘n Go, un nuovo sistema Uconnect 5 personalizzabile che è cinque volte più veloce e puoi persino usare Alexa e vedere i seggiolini per bambini rivolti all’indietro con la nuova FamCAM. Disponibile anche il nuovo allestimento Pinnacle top di gamma, oltre ad essere ancora l’unico ibrido nel segmento. Qualunque sia la sfida, Pacifica offre soluzioni“.

La nuova Chrysler Pacifica propone il sistema AWD più avanzato della sua categoria ed è l’unico veicolo a disporre sia della trazione integrale che dei sedili Stow ‘n Go. Oltre a questo, è l’unico veicolo del segmento minivan capace di trasferire tutta la coppia disponibile del motore alle ruote posteriori o a qualunque delle ruote che abbia una maggiore trazione disponibile.

Infine, il model year 2021 del minivan propone 116 funzioni di sicurezza standard come ad esempio il monitoraggio dei punti ciechi con rilevamento del percorso trasversale posteriore, il cruise control adattivo con sistema Stop and Go, il controllo elettronico della stabilità (ESC) e molto altro ancora.